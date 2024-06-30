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İzmir Selçuk ve Menderes'te orman yangınları! Yerleşim noktalarında risk yok, şüpheliler gözaltında
Giriş Tarihi: 30.06.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
08:11
İzmir Selçuk ve Menderes'te orman yangınları! Yerleşim noktalarında risk yok, şüpheliler gözaltında
İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınları için sabahın ilk ışıklarında havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. İlgili kişiler gözaltında." dedi.