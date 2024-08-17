İZMİR YANGINI SON DAKİKA 17 Ağustos 2024: Çıkış nedeni belli oldu! İzmir orman yangını son durum ne, söndü mü, neden çıktı?

İZMİR YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının çıkış nedenini açıkladığı şu açıklamayı yaptı:

Bugün itibariyle şu ana kadar ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında, 27'sine müdahale sürüyor. İzmir'de Karşıya ve Yamanlar'daki bilgiler vereceğim. Sabah vaktinde Bolu ve Manisa'da yoğun bir şiddetli rüzgarın olması buraları tekrardan alevlendirdi. Bolu yangını 12.41'de anızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Bu yangını başlatanlar gözaltına alındı.