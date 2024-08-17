Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 17.08.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 09:31

İZMİR YANGINI SON DAKİKA 17 Ağustos 2024: Çıkış nedeni belli oldu! İzmir orman yangını son durum ne, söndü mü, neden çıktı?

İzmir yangın son dakika haberleri ile takip ediliyor. Dün akşam saatlerinde yerleşim yerlerine sıçradığı bilgisi gelen yangında müdahale havadan ve karadan geçekleştirildi. Ülkemizde birçok noktada çıkan orman yangınının haberi sabah saatlerinde Çeşme'den geldi. Kontrol altına alınan felaketin ardından Ödemiş, Karşıyaka Yamanlar ve Bayraklı bölgelerindeki yangın büyüdü. Destek ekibin istendiği bölgede evler boşaltıldı. Peki; İzmir orman yangını söndürüldü mü? İşte, İzmir yangın son durum 17 Ağustos 2024...

İZMİR YANGINI SON DAKİKA 17 Ağustos 2024: Çıkış nedeni belli oldu! İzmir orman yangını son durum ne, söndü mü, neden çıktı?

İzmir yangın son durum takip edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'e giderek çalışmaları yakından takip etti ve son gelişmeleri aktardı. Yoğun rüzgarın yangını yeniden alevlendirdiğini aktaran Bakan Yumaklı, yangının çıkış nedenini de açıkladı. Peki; İzmir orman yangını söndü mü, neden çıktı? İşte, 17 Ağustos 2024 İzmir yangın son dakika haberleri...

İZMİR YANGINI SON DAKİKA 17 Ağustos 2024: Çıkış nedeni belli oldu! İzmir orman yangını son durum ne, söndü mü, neden çıktı?

İZMİR ORMAN YANGINI SON DURUM: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR!

İzmir Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerindeki yangında havadan müdahale sabah saatlerinde bir kez daha yapıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 3 mahallenin boşaltılmasına neden oldu.

İzmir yangın son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İZMİR YANGINI SON DAKİKA 17 Ağustos 2024: Çıkış nedeni belli oldu! İzmir orman yangını son durum ne, söndü mü, neden çıktı?

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 17 evin yandığı bilgisi gelirken herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramasıyla birlikte artan tehlike hali akşam saatlerinden bu yana sürüyor.

İZMİR YANGINI SON DAKİKA 17 Ağustos 2024: Çıkış nedeni belli oldu! İzmir orman yangını son durum ne, söndü mü, neden çıktı?

İZMİR YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının çıkış nedenini açıkladığı şu açıklamayı yaptı:

Bugün itibariyle şu ana kadar ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında, 27'sine müdahale sürüyor. İzmir'de Karşıya ve Yamanlar'daki bilgiler vereceğim. Sabah vaktinde Bolu ve Manisa'da yoğun bir şiddetli rüzgarın olması buraları tekrardan alevlendirdi. Bolu yangını 12.41'de anızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Bu yangını başlatanlar gözaltına alındı.

İZMİR YANGINI SON DAKİKA 17 Ağustos 2024: Çıkış nedeni belli oldu! İzmir orman yangını son durum ne, söndü mü, neden çıktı?

PİKNİK ATEŞİ SEBEP OLDU!

İzmir Yamanlar'da dün itibariyle 22.10'da yangın çıktı. Bugün saat 10.14'te söndürülen yangına yakın bir yerde yeni bir yangın çıktı. Her iki yangında orman alanında başladı.

Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış olduğu bir ateş maalesef. Bu yangınlara 5 uçak, 11 helikopter, 540 kara aracı ve personellerimizi sevk ettik. Yamanlar mevkii konut alanına yakın olması sebebiyle 17 ev yandı.

SON DAKİKA