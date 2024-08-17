Giriş Tarihi: 17.08.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
09:31
İZMİR YANGINI SON DAKİKA 17 Ağustos 2024: Çıkış nedeni belli oldu! İzmir orman yangını son durum ne, söndü mü, neden çıktı?
İzmir yangın son dakika haberleri ile takip ediliyor. Dün akşam saatlerinde yerleşim yerlerine sıçradığı bilgisi gelen yangında müdahale havadan ve karadan geçekleştirildi. Ülkemizde birçok noktada çıkan orman yangınının haberi sabah saatlerinde Çeşme'den geldi. Kontrol altına alınan felaketin ardından Ödemiş, Karşıyaka Yamanlar ve Bayraklı bölgelerindeki yangın büyüdü. Destek ekibin istendiği bölgede evler boşaltıldı. Peki; İzmir orman yangını söndürüldü mü? İşte, İzmir yangın son durum 17 Ağustos 2024...