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Haberler Yaşam İzmir’de 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş ölmüştü: O otel hakkında dikkat çeken detay!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 12:16

İzmir’de 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş ölmüştü: O otel hakkında dikkat çeken detay!

İzmir'de anneleri Gönül Uğraş ve 2 kardeşiyle birlikte Saray Otel'de konaklayan 14 yaşındaki Ege ile 12 yaşındaki Handan'ın odada cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğun gıda zehirlenmesinden öldüğü düşünülürken otelle ilgili ilginç bir detaya ulaşıldı.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş ölmüştü: O otel hakkında dikkat çeken detay!

Olay, 22 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'taki Saray Otel'in 1'inci katında meydana geldi. Çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi.

İzmir’de 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş ölmüştü: O otel hakkında dikkat çeken detay!

Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, olay günü sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak iddiaya göre eczaneye ilaç almaya gitti ve daha sonra otele dönmedi. Diğer çocukları Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı. Ege Uğraş'ın, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı öğrenildi.

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İzmir’de 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş ölmüştü: O otel hakkında dikkat çeken detay!

RESEPSİYON GÖREVLİSİ İFADE VERDİ

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., iddiaya göre saat 23.00 sıralarında odaları kontrol etmek için yukarı çıktı. Z.Ö., Uğraş ailesinin odasını kontrol ettiği sırada Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş ölmüştü: O otel hakkında dikkat çeken detay!

Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir’de 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş ölmüştü: O otel hakkında dikkat çeken detay!

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Anne Gönül Uğraş'ın bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde, "Çocuklarımla beraber bir gün önce odaya giriş yaptık. Otele yakın bölgeden konserve balık ve kek alıp yedik. Sabah kendisini kötü hissettim. Bunun üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Otele döndüğünde çocuklarımın vefat haberini aldım.

Çocuklarımın bir gün önce yediğimiz konserve balık nedeniyle zehirlenmeden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum" dedi. İlk belirlemelere göre çocukların gıda zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, Ege ve Handan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

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