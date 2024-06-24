İzmir’de 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş ölmüştü: O otel hakkında dikkat çeken detay!

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Anne Gönül Uğraş'ın bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde, "Çocuklarımla beraber bir gün önce odaya giriş yaptık. Otele yakın bölgeden konserve balık ve kek alıp yedik. Sabah kendisini kötü hissettim. Bunun üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Otele döndüğünde çocuklarımın vefat haberini aldım.

Çocuklarımın bir gün önce yediğimiz konserve balık nedeniyle zehirlenmeden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum" dedi. İlk belirlemelere göre çocukların gıda zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, Ege ve Handan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.