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İzmir’de 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş ölmüştü: O otel hakkında dikkat çeken detay!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
12:16
İzmir’de 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş ölmüştü: O otel hakkında dikkat çeken detay!
İzmir'de anneleri Gönül Uğraş ve 2 kardeşiyle birlikte Saray Otel'de konaklayan 14 yaşındaki Ege ile 12 yaşındaki Handan'ın odada cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğun gıda zehirlenmesinden öldüğü düşünülürken otelle ilgili ilginç bir detaya ulaşıldı.