İzmir’de 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşında Handan otel odasında ölmüştü: İşte son görüntüsü!

KAN VE TIRNAK ÖRNEĞİ ALINDI

Uyuşturucu şüphesi üzerine otelde yapılan incelemede bir emareye rastlanmazken, odada da olay sonrası bir temizlik yapılmadığı tespit edildi. Her ihtimale karşı ölen kardeşlerden tırnak ve kan örneği alındı ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için incelemeye gönderildi.