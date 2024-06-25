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Haberler Yaşam İzmir’de 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşında Handan otel odasında ölmüştü: İşte son görüntüsü!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 17:11

İzmir’de 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşında Handan otel odasında ölmüştü: İşte son görüntüsü!

İzmir'de anneleri Gönül Uğraş ile Saray Otel'e giden 14 yaşındaki Ege Uğraş ile 12 yaşındaki Handan Uğraş, odada şüpheli şekilde can verdi. Yürütülen soruşturmada, dikkat çeken detaylar elde edildi. Annenin "Balıktan zehirlendiler" demesi üzerine tırnak ve kan örnekleri incelemeye alınırken kardeşlerin son anlarına ait görüntüler dikkat çekti.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşında Handan otel odasında ölmüştü: İşte son görüntüsü!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Haziran'da Basmane semtindeki Saray Otel'de anneleri Gönül Uğraş ve 2 kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen Ege (14) ve Handan Uğraş (12) kaldıkları odada ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi.

İzmir’de 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşında Handan otel odasında ölmüştü: İşte son görüntüsü!

ODAYI 400 TL'YE TUTMUŞ

SABAH, savcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Anne Gönül Uğraş'ın çocuklarına mezar olan otel odasını 400 liraya tuttuğu ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede anne Gönül Uğraş tarafından alınan konserve balık ve çerezden çok fazla yenilmediği belirlendi.

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İzmir’de 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşında Handan otel odasında ölmüştü: İşte son görüntüsü!

KONSERVE BALIĞIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DURUYOR

Konserve ton balığının büyük bir çoğunluğunun durduğu belirtilirken, odada ve çocukların aşağıdaki lavaboya inmek için kullandıkları yangın merdiveninde de kusma belirtisine rastlanmadı.

İzmir’de 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşında Handan otel odasında ölmüştü: İşte son görüntüsü!

KAN VE TIRNAK ÖRNEĞİ ALINDI

Uyuşturucu şüphesi üzerine otelde yapılan incelemede bir emareye rastlanmazken, odada da olay sonrası bir temizlik yapılmadığı tespit edildi. Her ihtimale karşı ölen kardeşlerden tırnak ve kan örneği alındı ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için incelemeye gönderildi.

İzmir’de 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşında Handan otel odasında ölmüştü: İşte son görüntüsü!

TECAVÜZ İZİ YOK

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemede çocukların vücudunda tecavüz izine rastlanmadı. Çocukların cansız bedenlerinde sperm örneği bulunmadı. Ayrıca otelin ve çevredeki binaların güvenlik kamera kayıtları incelendi. Kayıtlarda annenin otele tek başına girdiği belirlendi.

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