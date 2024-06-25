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İzmir’de 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşında Handan otel odasında ölmüştü: İşte son görüntüsü!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
17:11
İzmir’de 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşında Handan otel odasında ölmüştü: İşte son görüntüsü!
İzmir'de anneleri Gönül Uğraş ile Saray Otel'e giden 14 yaşındaki Ege Uğraş ile 12 yaşındaki Handan Uğraş, odada şüpheli şekilde can verdi. Yürütülen soruşturmada, dikkat çeken detaylar elde edildi. Annenin "Balıktan zehirlendiler" demesi üzerine tırnak ve kan örnekleri incelemeye alınırken kardeşlerin son anlarına ait görüntüler dikkat çekti.