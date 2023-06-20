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İzmir’de 4 kişinin öldürüldüğü vahşetle ilgili flaş gelişme! Kıskançlık yüzünden öldürüp parçalara ayırmış
Giriş Tarihi: 20.06.2023 01:21
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
01:25
İzmir’de 4 kişinin öldürüldüğü vahşetle ilgili flaş gelişme! Kıskançlık yüzünden öldürüp parçalara ayırmış
İzmir'de bir evde Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ve Laçin Geldiyazova'yla (28) Ruslan Kerimov'un öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 4 kişiyi öldüren Türkmen katil Saparmurat Hallyev polis tarafından yakalandı. Şüpheli olayda kullandığı bıçakla Çeşme'de yakalanırken, katliamı kıskançlık yüzünden yaptığını ifade etti.