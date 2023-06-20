İzmir’de 4 kişinin öldürüldüğü vahşetle ilgili flaş gelişme! Kıskançlık yüzünden öldürüp parçalara ayırmış

İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu.