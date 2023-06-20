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Haberler Yaşam İzmir’de 4 kişinin öldürüldüğü vahşetle ilgili flaş gelişme! Kıskançlık yüzünden öldürüp parçalara ayırmış
Giriş Tarihi: 20.06.2023 01:21 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 01:25

İzmir’de 4 kişinin öldürüldüğü vahşetle ilgili flaş gelişme! Kıskançlık yüzünden öldürüp parçalara ayırmış

İzmir'de bir evde Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ve Laçin Geldiyazova'yla (28) Ruslan Kerimov'un öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 4 kişiyi öldüren Türkmen katil Saparmurat Hallyev polis tarafından yakalandı. Şüpheli olayda kullandığı bıçakla Çeşme'de yakalanırken, katliamı kıskançlık yüzünden yaptığını ifade etti.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de 4 kişinin öldürüldüğü vahşetle ilgili flaş gelişme! Kıskançlık yüzünden öldürüp parçalara ayırmış

İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu.

İzmir’de 4 kişinin öldürüldüğü vahşetle ilgili flaş gelişme! Kıskançlık yüzünden öldürüp parçalara ayırmış

Polis ekipleri ihbarının ardından 18 Haziran Pazar günü Bayraklı ilçesindeki adrese gitti. Ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi.

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İzmir’de 4 kişinin öldürüldüğü vahşetle ilgili flaş gelişme! Kıskançlık yüzünden öldürüp parçalara ayırmış

CİNAYET POLİSİ ŞOK MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri evdeki derin dondurucuyu açtığında şok manzara ile karşılaştı. Soğukkanlı katilin 4 kişiyi öldürdükten sonra saatlerce uğraşarak talihsiz kadınları ve yanlarındaki erkeğin cesetlerini parçalara ayırarak derin dondurucuya koyduğu belirlendi.

İzmir’de 4 kişinin öldürüldüğü vahşetle ilgili flaş gelişme! Kıskançlık yüzünden öldürüp parçalara ayırmış

Parçalar halindeki cesetler derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İzmir’de 4 kişinin öldürüldüğü vahşetle ilgili flaş gelişme! Kıskançlık yüzünden öldürüp parçalara ayırmış

KOKU YAPMASIN DİYE DERİN DONDURUCUYA KOYMUŞ

Türkmen katilin sıcak havada koku yapmaması için parçalara ayırdığı cesetleri derin dondurucuya koyduğu öğrenildi.

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