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Haberler Yaşam İzmir’de 5 kişiye mezar olan dükkanla ilgili çarpıcı detay: Meğer 25 gün önce…
Giriş Tarihi: 02.07.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:06

İzmir’de 5 kişiye mezar olan dükkanla ilgili çarpıcı detay: Meğer 25 gün önce…

İzmir'de pazar günü sanayi tüpü faciası yaşandı. Korkunç patlamada 5 kişi hayatını kaybetti 63 kişi de yaralandı. Korkunç olaydaki her ayrıntı yürek yaktı. O gün, alışverişe çıkan 5 aylık hamile 31 yaşındaki Ruken Çağur hayata tutunamadı. Genç kadından geriye, 2 evladı kaldı. Öte yandan patlamanın yaşandığı dükkanla ilgili çarpıcı bir detaya ulaşıldı.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de 5 kişiye mezar olan dükkanla ilgili çarpıcı detay: Meğer 25 gün önce…

İzmir'in Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki 'Şırdan Dünyası' isimli restoranda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de 5 kişiye mezar olan dükkanla ilgili çarpıcı detay: Meğer 25 gün önce…

Patlamada ölen evli 2 çocuk annesi Ruken Çağur'un 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Talihsiz genç annenin karnındaki bebeğiyle patlamada yaşamını yitirdiği belirtildi.

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İzmir’de 5 kişiye mezar olan dükkanla ilgili çarpıcı detay: Meğer 25 gün önce…

2 EVLADI ÖKSÜZ KALDI

Ruken Çağur'un ölümü yakınlarını ve ailesini yasa boğarken, geride 2 öksüz çocuk bıraktı. Ruken Çağur'un market alışverişine ve ayakkabı almaya gittiği ve patlama sırasında olay yerinden tesadüfen geçtiği öğrenildi.

İzmir’de 5 kişiye mezar olan dükkanla ilgili çarpıcı detay: Meğer 25 gün önce…

Genç kadının kayınpederi Bedran Çağur, "Gelinim 5 aylık hamileydi. Çok üzgünüz. Yanında kuzenleri vardı. 2 çocuk annesiydi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi Mardin'e götüreceğiz. Cenaze töreni Mardin'de olacak" dedi.

İzmir’de 5 kişiye mezar olan dükkanla ilgili çarpıcı detay: Meğer 25 gün önce…

Patlamanın şokunu üzerinden atamayan Ruken Çağur'un eşi Orhan Çağur, "Eşim market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz. Olayı duyunca durumunu öğrenebilmek için birçok hastaneye gittik. Ancak acı haberi aldık" diye konuştu.

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