İzmir’de 5 kişiye mezar olan dükkanla ilgili çarpıcı detay: Meğer 25 gün önce…

Patlamanın şokunu üzerinden atamayan Ruken Çağur'un eşi Orhan Çağur, "Eşim market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz. Olayı duyunca durumunu öğrenebilmek için birçok hastaneye gittik. Ancak acı haberi aldık" diye konuştu.