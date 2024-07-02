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İzmir’de 5 kişiye mezar olan dükkanla ilgili çarpıcı detay: Meğer 25 gün önce…
Giriş Tarihi: 02.07.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
09:06
İzmir’de 5 kişiye mezar olan dükkanla ilgili çarpıcı detay: Meğer 25 gün önce…
İzmir'de pazar günü sanayi tüpü faciası yaşandı. Korkunç patlamada 5 kişi hayatını kaybetti 63 kişi de yaralandı. Korkunç olaydaki her ayrıntı yürek yaktı. O gün, alışverişe çıkan 5 aylık hamile 31 yaşındaki Ruken Çağur hayata tutunamadı. Genç kadından geriye, 2 evladı kaldı. Öte yandan patlamanın yaşandığı dükkanla ilgili çarpıcı bir detaya ulaşıldı.