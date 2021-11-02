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Haberler Yaşam İzmir'de akıllara durgunluk veren görüntü: 'Genel müdürün karısıyım' deyip ortalığı birbirine kattı!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 17:03

İzmir'de akıllara durgunluk veren görüntü: 'Genel müdürün karısıyım' deyip ortalığı birbirine kattı!

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Akay Ağca Akkaya isimli kadın trafikte dehşet saçtı. Bir otobüsün önünü kesen Akkaya, şoföre hakaretler yağdırdı. Sonra da 'Genel müdürün karısıyım' diye bağırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İzmir’de akıllara durgunluk görüntü: ’Genel müdürün karısıyım’ diye bağırdı!

İzmir'de 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. İddialara göre; Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'ndeki yoğun trafikte bir kadın, aracıyla belediyeye ait yolcu otobüsünün önünü keserek şoförü azarlamaya başladı.

İzmir’de akıllara durgunluk görüntü: ’Genel müdürün karısıyım’ diye bağırdı!

Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmetlerini yürüten ESHOT genel müdürünün eşi olduğunu söyleyen kadın, şoföre tehditler yağdırdı.

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İzmir’de akıllara durgunluk görüntü: ’Genel müdürün karısıyım’ diye bağırdı!

Tepki çeken görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Akay Ağca Akkaya'nın Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'nın eşi olduğu ortaya çıktı.

İzmir’de akıllara durgunluk görüntü: ’Genel müdürün karısıyım’ diye bağırdı!

Caddede trafiği alt üst eden kadına, çevredeki vatandaşlardan da tepki yağdı.

İzmir’de akıllara durgunluk görüntü: ’Genel müdürün karısıyım’ diye bağırdı!

O anlar kameralara böyle yansıdı.

İzmir'de 'pes' dedirten olay! "Genel müdür eşiyim" deyip otobüs şoförünü tehdit etti | Video

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