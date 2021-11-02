HaberlerYaşamİzmir'de akıllara durgunluk veren görüntü: 'Genel müdürün karısıyım' deyip ortalığı birbirine kattı!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 16:29Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 17:03
İzmir'de akıllara durgunluk veren görüntü: 'Genel müdürün karısıyım' deyip ortalığı birbirine kattı!
İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Akay Ağca Akkaya isimli kadın trafikte dehşet saçtı. Bir otobüsün önünü kesen Akkaya, şoföre hakaretler yağdırdı. Sonra da 'Genel müdürün karısıyım' diye bağırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.