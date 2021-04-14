İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Taksisi çalınırken çay içmeye devam etti!

'ARKASINDAN BAĞIRDIM AMA DURMADI'



Olay günü durak civarında pazar olduğu için bir kargaşa olduğunu söyleyen Çakır, "Ben çayımı yudumlarken o anda bir kamyonete geçti. Yolcu o kargaşa içinde aracımın arka kapısından binip, ön koltuğa atlamış. Aracı çalıştırmış, pazarın içinde de bir kişiyi ayağını ezmiş. Ben arabanın içinde oturduğunu sonradan fark ettim. Elimde çayımla taksime binmek üzereyken bir de baktım ki çalıştırıp, uzaklaşmaya başladı. Çayımı bırakmadığım, yudumladığım için duraktaki arkadaşlarım da benimle dalga geçtiler. Arkasından bağırdım, 'Dur' dedim ama durmadı. Sonra duraktaki başka bir arkadaşın taksisine binip, peşine düştük ve durabilmeyi başardım. Durdurduktan sonra aracı benim de üzerime sürdü ama bir şekilde etkisiz hale getirdik. Normal biri gibi değildi. Hepimiz hem çok korktuk hem de ders aldık" diye konuştu.