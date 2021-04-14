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Haberler Yaşam İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Taksisi çalınırken çay içmeye devam etti!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 17:06

’de akıllara durgunluk veren olay! Taksisi çalınırken çay içmeye devam etti!

'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Karşıyaka'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Neşe K, bir taksiyi kaçırdı. Aracın sahibi Murat Çakır ise sakince çayını yudumladı. İlginç olayı anlatan Çakır, "Çayımı bırakmadığım, yudumladığım için duraktaki arkadaşlarım kamera görüntülerini izledikten sonra benimle dalga geçti. Kadının arkasından bağırdım 'dur' dedim ama durmadı" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Taksisi çalınırken çay içmeye devam etti!

Akıllara durgunluk veren olay, pazartesi günü 'de yaşandı. Neşe K. durakta park halinde bulunan 35 TC 5478 plakalı taksiye arka kapıdan binip, sürücü koltuğuna geçti. Neşe K. anahtarı üzerinde olan taksiyi kaçırdı. Bu sırada tuvalet ihtiyacını giderip çay içmek için durakta olan taksi şoförü Murat Çakır, durumu fark etti.

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Taksisi çalınırken çay içmeye devam etti!

Duraktaki başka bir şoförün taksisiyle kadının peşine düşen Çakır, 15 dakikalık kovalamacanın ardından, Neşe K.'yi Bahriye Üçok Bulvarı'nda yakaladı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Neşe K., emniyete götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Neşe K.'nin ifadesinde, "Planlanmış bir şey değildi. Canım o anda öyle yapmak istedi, bir anda aklıma esti" dediği öğrenildi. Neşe K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Taksisi çalınırken çay içmeye devam etti!

OLAY ANI KAMERADA; ÇAYINI BIRAKMAMIŞ

Olay anı, taksi durağın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Neşe K.'nin taksiye sol arka kapıdan binip, çalıştırdığı ve duraktakilerin peşine düştüğü görüldü. Taksi şoförü Murat Çakır'ın da durumu fark ettikten sonra kadını takip etmek için harekete geçmeden önce elindeki çayı sonuna kadar içtiği ve bardağı yere fırlattığı yer aldı.


İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Taksisi çalınırken çay içmeye devam etti!

'SÜREKLİ ANAHTARI ÇIKARMAK KONTAĞA ZARAR VERİR'

Olay anını anlatan taksinin şoförü Murat Çakır, "Anahtarım taksinin üzerindeydi. Hiçbir taksici, anahtarını çıkarmaz, çünkü bu kontağa zarar verir. Bunu düşünerek, her zamanki gibi anahtarı aracın üzerinde bırakıp durağa gittim. Lavaboya girmiştim. Çıktıktan sonra da bir çay aldım ve içmeye başladım" dedi.

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Taksisi çalınırken çay içmeye devam etti!

'ARKASINDAN BAĞIRDIM AMA DURMADI'

Olay günü durak civarında pazar olduğu için bir kargaşa olduğunu söyleyen Çakır, "Ben çayımı yudumlarken o anda bir kamyonete geçti. Yolcu o kargaşa içinde aracımın arka kapısından binip, ön koltuğa atlamış. Aracı çalıştırmış, pazarın içinde de bir kişiyi ayağını ezmiş. Ben arabanın içinde oturduğunu sonradan fark ettim. Elimde çayımla taksime binmek üzereyken bir de baktım ki çalıştırıp, uzaklaşmaya başladı. Çayımı bırakmadığım, yudumladığım için duraktaki arkadaşlarım da benimle dalga geçtiler. Arkasından bağırdım, 'Dur' dedim ama durmadı. Sonra duraktaki başka bir arkadaşın taksisine binip, peşine düştük ve durabilmeyi başardım. Durdurduktan sonra aracı benim de üzerime sürdü ama bir şekilde etkisiz hale getirdik. Normal biri gibi değildi. Hepimiz hem çok korktuk hem de ders aldık" diye konuştu.

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