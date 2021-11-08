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Haberler Yaşam İzmir’de bakkal dehşeti! Karısını otelciyle görünce çıldırdı!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 09:55

İzmir’de bakkal dehşeti! Karısını otelciyle görünce çıldırdı!

İzmir'de dehşet dolu anlar yaşandı. Fenomen bakkal, karısını otel işletmecisi ile görünce çıldırdı. İşte korkunç olayın detayları…

İzmir’de bakkal dehşeti! Karısını otelciyle görünce çıldırdı!

İZMİR'DE VAHŞET

Tüyler ürperten olay İzmir'de yaşandı... Alaçatı mahallesinde market işleten Cafer Sönmez, önceki gece 23.00 sıralarında, işyerini kapatıp, evine döndü.

İzmir’de bakkal dehşeti! Karısını otelciyle görünce çıldırdı!

BAKKAL EŞİNİ OTELCİYLE GÖRÜNCE ATEŞ AÇTI!

Yeni Asır'dan Erhan Gülenç'in haberine göre; iki çocuğunun annesi Gülümser Sönmez'i bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile gören adam, kıskançlık krizine girdi.

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İzmir’de bakkal dehşeti! Karısını otelciyle görünce çıldırdı!

Pompalı tüfeğini alan Sönmez, eşine ve Burak Işık'a kurşun yağdırdı.

İzmir’de bakkal dehşeti! Karısını otelciyle görünce çıldırdı!

Gülümser Sönmez ve Burak Işık, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de bakkal dehşeti! Karısını otelciyle görünce çıldırdı!

Yaralılar, ekiplerin bölgedeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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