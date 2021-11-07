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Haberler Yaşam İzmir’de bakkal karısını otelciyle görünce çıldırdı! İlk ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 07.11.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 17:04

İzmir’de bakkal karısını otelciyle görünce çıldırdı! İlk ifadesi ortaya çıktı!

İzmir'de dehşet dolu anlar yaşandı. Fenomen bakkal, karısını otel işletmecisi ile görünce çıldırdı. İşte korkunç olayın ayrıntıları…

İzmir’de bakkal karısını otelciyle görünce çıldırdı! İlk ifadesi ortaya çıktı!

İZMİR'DE VAHŞET

Tüyler ürperten olay İzmir'de yaşandı... Alaçatı mahallesinde market işleten Cafer Sönmez, önceki gece 23.00 sıralarında, işyerini kapatıp, evine döndü.

İzmir’de bakkal karısını otelciyle görünce çıldırdı! İlk ifadesi ortaya çıktı!

BAKKAL EŞİNİ OTELCİYLE GÖRÜNCE ATEŞ AÇTI!

Yeni Asır'dan Erhan Gülenç'in haberine göre; iki çocuğunun annesi Gülümser Sönmez'i bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile gören adam, kıskançlık krizine girdi.

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İzmir’de bakkal karısını otelciyle görünce çıldırdı! İlk ifadesi ortaya çıktı!

Pompalı tüfeğini alan Sönmez, eşine ve Burak Işık'a kurşun yağdırdı.

İzmir’de bakkal karısını otelciyle görünce çıldırdı! İlk ifadesi ortaya çıktı!

Gülümser Sönmez ve Burak Işık, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de bakkal karısını otelciyle görünce çıldırdı! İlk ifadesi ortaya çıktı!

Yaralılar, ekiplerin bölgedeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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