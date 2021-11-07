İzmir’de bakkal karısını otelciyle görünce çıldırdı! İlk ifadesi ortaya çıktı!

İZMİR'DE VAHŞET Tüyler ürperten olay İzmir'de yaşandı... Alaçatı mahallesinde market işleten Cafer Sönmez, önceki gece 23.00 sıralarında, işyerini kapatıp, evine döndü. BAKKAL EŞİNİ OTELCİYLE GÖRÜNCE ATEŞ AÇTI! Yeni Asır'dan Erhan Gülenç'in haberine göre; iki çocuğunun annesi Gülümser Sönmez'i bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile gören adam, kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfeğini alan Sönmez, eşine ve Burak Işık'a kurşun yağdırdı. Gülümser Sönmez ve Burak Işık, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin bölgedeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'BİR SÜREDİR ŞÜPHELENİYORDUM' Evli ve 2 çocuk babası Burak Işık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Eşinin saldırısıyla ağır yaralanan Gülümser Sönmez'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Tutuklanan Cafer Sönmez'in, ilk ifadesinde eşi ve komşusundan bir süredir şüphelendiğini ve namusunu temizlediğini söylediği öğrenildi. FENOMEN OLMUŞTU Burak Işık'ın, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Çeşme'de otel işleten Burak Işık'ın aynı zamanda kokoreç tezgahı bulunduğu da öğrenildi. Cafer Sönmez 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp, işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılınca fenomen haline gelmişti. Önceki seçimlerde CHP'den İzmir milletvekili aday adayı da olan Sönmez'i ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.