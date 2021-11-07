İzmir’de bakkal karısını otelciyle görünce çıldırdı! İlk ifadesi ortaya çıktı!

BAKKAL EŞİNİ OTELCİYLE GÖRÜNCE ATEŞ AÇTI!

Yeni Asır'dan Erhan Gülenç'in haberine göre; iki çocuğunun annesi Gülümser Sönmez'i bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile gören adam, kıskançlık krizine girdi.