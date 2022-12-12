Haberler
Yaşam
İzmir’de Beyza Taşkıran’ın sır ölümü: Uçağa binerken körükten atladı! Son sözleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:22
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
10:22
İzmir’de Beyza Taşkıran’ın sır ölümü: Uçağa binerken körükten atladı! Son sözleri ortaya çıktı!
İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Yazılım firmasının yöneticisi Beyza Taşkıran, uçağa binerken körükten atladı. 14 metreden beton zemine çakıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadının son sözleri de ortaya çıktı. İşte esrarengiz olayın detayları…