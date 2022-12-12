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Haberler Yaşam İzmir’de Beyza Taşkıran’ın sır ölümü: Uçağa binerken körükten atladı! Son sözleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:22

İzmir’de Beyza Taşkıran’ın sır ölümü: Uçağa binerken körükten atladı! Son sözleri ortaya çıktı!

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Yazılım firmasının yöneticisi Beyza Taşkıran, uçağa binerken körükten atladı. 14 metreden beton zemine çakıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadının son sözleri de ortaya çıktı. İşte esrarengiz olayın detayları…

İzmir’de Beyza Taşkıran’ın sır ölümü: Uçağa binerken körükten atladı! Son sözleri ortaya çıktı!

Özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü olan 32 yaşındaki Beyza Taşkıran, turizm fuarı için Antalya'dan İzmir'e gitti.

İzmir’de Beyza Taşkıran’ın sır ölümü: Uçağa binerken körükten atladı! Son sözleri ortaya çıktı!

İZMİR'DE SIR ÖLÜM
Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Beyza Taşkıran, dönüşte uçağa binme hazırlığı yaparken bir anda kendi canına kıydı.

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İzmir’de Beyza Taşkıran’ın sır ölümü: Uçağa binerken körükten atladı! Son sözleri ortaya çıktı!

BEYZA TAŞKIRAN HAYATINI KAYBETTİ
Uçağa bağlı körükteki boşluktan atlayarak 14 metreden beton zemine çakılan Taşkıran, olay yerinde can verdi.

İzmir’de Beyza Taşkıran’ın sır ölümü: Uçağa binerken körükten atladı! Son sözleri ortaya çıktı!

Arkadaşları, genç kadının son günlerde ailesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ve uçağa binmeden önce de telefonla konuşacağını söyleyerek kendilerinden ayrıldığını ifade etti.

İzmir’de Beyza Taşkıran’ın sır ölümü: Uçağa binerken körükten atladı! Son sözleri ortaya çıktı!

Beyza Taşkıran'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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