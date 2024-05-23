Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir’de Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı Evren Yiğit öldü
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 13:27

İzmir’de Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı Evren Yiğit öldü

Buca ilçesindeki kahvehanenin önüne hafif ticari aracı ile gelen emlakçı Evren Yiğit (43), daha önceden tartıştığı Buca Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Altın'a (54) tabanca ile ateş açtı. Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat (30) kurşunlarla yaralanırken, bölgedeki sivil polislerin uyarısına aldırmayan Evren Yiğit, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de Buca Fun Club Derneği’nin eski başkanı Evren Yiğit öldü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Bucaspor taraftar gruplarından oluşan Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı, emlakçı Evren Yiğit, daha önceden tartıştığı Kemal Altın'ın bulunduğu kahvehanenin önüne hafif ticari aracıyla geldi.

İzmir’de Buca Fun Club Derneği’nin eski başkanı Evren Yiğit öldü

İddiaya göre, araçtan inen Evren Yiğit, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunlar başka bir kahvehaneyi işleten Buca Belediyesi Meclis Üyesi de olan Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat'a isabet etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de Buca Fun Club Derneği’nin eski başkanı Evren Yiğit öldü

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olay sırasında bölgede olan sivil polisler, Yiğit'e uyarıda bulundu. Ancak Yiğit uyarıya rağmen ateş etmeyi sürdürdü.

İzmir’de Buca Fun Club Derneği’nin eski başkanı Evren Yiğit öldü

Yiğit, o sırada çevredeki sivil polislerin açtığı ateş sonucu kolundan ve göğsünden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de Buca Fun Club Derneği’nin eski başkanı Evren Yiğit öldü

3 yaralı, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Yiğit, kurtarılamadı. Kemal Altın ile Davut Orhan Fırat tedavi sonrası taburcu edilirken, olay sırasında Evren Yiğit'in yanındaki C.Y. gözaltına alındı.

SON DAKİKA