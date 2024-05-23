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İzmir’de Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı Evren Yiğit öldü
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
13:27
Buca ilçesindeki kahvehanenin önüne hafif ticari aracı ile gelen emlakçı Evren Yiğit (43), daha önceden tartıştığı Buca Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Altın'a (54) tabanca ile ateş açtı. Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat (30) kurşunlarla yaralanırken, bölgedeki sivil polislerin uyarısına aldırmayan Evren Yiğit, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.