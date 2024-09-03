Giriş Tarihi: 03.09.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
21:31
İzmir’de Bülent Şengün 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı: Dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı!
İzmir'de Bülent Şengün, bir günde şehri kana buladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanının parasını gasp etti, taksici Arif Karabacak'ı öldürdü, soygun için girdiği markette İlayda Algar'ı (16) yaraladı, mezarlıkta öldürdüğü Engin Ket'in parası ile otomobilini çalıp, gittiği alışveriş merkezinde bir kişiyi daha yaralayarak parasını çaldı! Dehşet anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.