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Giriş Tarihi: 03.09.2024 21:31 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 21:31

İzmir’de Bülent Şengün 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı: Dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı!

İzmir'de Bülent Şengün, bir günde şehri kana buladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanının parasını gasp etti, taksici Arif Karabacak'ı öldürdü, soygun için girdiği markette İlayda Algar'ı (16) yaraladı, mezarlıkta öldürdüğü Engin Ket'in parası ile otomobilini çalıp, gittiği alışveriş merkezinde bir kişiyi daha yaralayarak parasını çaldı! Dehşet anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
İzmir’de Bülent Şengün 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı: Dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı!

Cinayetten 2004 yılında cezaevine giren ve 2019 yılında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenilen Bülent Şengün, 27 Ağustos'ta Torbalı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacıyı dövdükten sonra 10 bin TL'sini gasbedip, kaçtı.

İzmir’de Bülent Şengün 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı: Dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı!

31 Ağustos'ta da Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binen Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Şengün, Karabacak'ı bir tarlada ensesinden vurdu, taksiyi çalıştıramayınca araçtaki paraları da alıp, yaya olarak kaçtı.

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İzmir’de Bülent Şengün 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı: Dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı!

MARKET ÇALIŞANI İLAYDA'YI AĞIR YARALADI

Yola çıkan Bülent Şengün, burada sürücüsü öğrenilemeyen 35 AP 6716 plakalı bir hafif ticari aracı gasbetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek soygun için bir markete girdi.

İzmir’de Bülent Şengün 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı: Dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı!

Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla 3 el ateş ederek ağır yaralayıp, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Algar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir’de Bülent Şengün 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı: Dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı!

KENTTE KORKU YARATAN BİR KATİL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Şengün, önceki gün de Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi'ne gitti. Burada bankamatikte para çektiğini gördüğü Ali S.'yi takibe alan ve otomobiline binmesini bekleyen Bülent Şengün, yolcu kapısını açarak yanına oturdu. Ali S.'yi tabancayla tehdit eden Şengün, kendisinin kentte korku yaratan bir katil olduğunu söyledi. Korkan Ali S., kornoya basıp, bağırarak yardım istedi. Paniğe kapılan Bülent Şengün, otomobilden inip, kaçmaya başladı.

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