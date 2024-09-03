İzmir’de Bülent Şengün 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı: Dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı!

KENTTE KORKU YARATAN BİR KATİL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Şengün, önceki gün de Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi'ne gitti. Burada bankamatikte para çektiğini gördüğü Ali S.'yi takibe alan ve otomobiline binmesini bekleyen Bülent Şengün, yolcu kapısını açarak yanına oturdu. Ali S.'yi tabancayla tehdit eden Şengün, kendisinin kentte korku yaratan bir katil olduğunu söyledi. Korkan Ali S., kornoya basıp, bağırarak yardım istedi. Paniğe kapılan Bülent Şengün, otomobilden inip, kaçmaya başladı.