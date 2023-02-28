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Haberler Yaşam İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir'e deprem uyarısı!
Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 13:34

İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir'e deprem uyarısı!

Ülkemizde özellikle de yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından fay hattı üzerinde yer alan İzmir gibi birçok ilimiz için uzman isimlerden uyarı geliyor. Prof. Dr. Naci Görür yaptığı son açıklamada İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden de endişe ettiklerini belirtmişti. Geçtiğimiz akşam bu uyarıların üzerine Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu durum bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Peki, İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak? İşte o detaylar.

İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir’e deprem uyarısı!

İzmir için Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir deprem uyarısı geldi. Bölgenin büyük risk taşıdığını ifade eden uzman isim, Erzincan Bingöl-Karlıova'nın yanı sıra İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini aktardı. Bölge halkı geçtiğimiz gün 4.1 büyüklüğünde bir depremle sarsılırken "İzmir depremi ne zaman bekleniyor, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Prof. Dr. Naci Görür'den gelen İzmir depremi açıklaması ve tüm detaylar.

İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir’e deprem uyarısı!

NACİ GÖRÜR'DEN İZMİR DEPREMİ UYARISI!

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi.

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İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir’e deprem uyarısı!

İZMİR'DE DEPREM OLACAK MI?

Prof. Dr. Naci Görür ise katıldığı bir programda, Türkiye'de 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem beklenen illeri paylaştı. "Bu çağda bizim canlarımızı toprağa vermememiz gerekiyor." diyen Görür şöyle devam etti: "İstanbul'un haricinde Kahramanmaraş'ı sayıyorduk. Orası gitti. İki bence Yedisu Erzincan-Karlıova arası ve Karlıova-Bingöl Göynük arası. Yani 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. İzmir Körfez'de de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var."

İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir’e deprem uyarısı!

"İZMİR GERÇEK ANLAMINDA BİR DEPREM KENTİ"

Türkiye'de Deprem beklenen bölgelere ilişkin öngörülerini paylaşan Prof. Dr. Görür, Hakkari ile Erzincan Bingöl Karlıova'nın yanı sıra İzmir ve Antalya- Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini aktardı. Prof. Dr. Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir.

İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir’e deprem uyarısı!

Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım. Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır.

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