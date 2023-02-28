İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir’e deprem uyarısı!

Ülkemizde özellikle de yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından fay hattı üzerinde yer alan İzmir gibi birçok ilimiz için uzman isimlerden uyarı geliyor. Prof. Dr. Naci Görür yaptığı son açıklamada İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden de endişe ettiklerini belirtmişti. Geçtiğimiz akşam bu uyarıların üzerine Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu durum bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Peki, İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman, büyüklüğü ve şiddeti kaç olacak? İşte o detaylar.