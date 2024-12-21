İzmir'de çatıdan düşüp ölen Kadir Aratlı olayında detaylar ortaya çıktı: "Balkon kapısı kilitlenince..."

SABAH YENİ AYRINTILARA ULAŞTI

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Aratlı anten tamir etmek için çıktığı çatıda sigara içerken terasın kapısı rüzgarın etkisiyle kapanarak kilitlendiği, talihsiz gencin anahtarı olmadığı için kapıyı açamadığı, terasta mahsur kaldığı, yardım çağırmak yerine terastan alt kattaki dairesine sarkarak inmeye çalışırken mermerin kırılması sonucu beton zemine düştüğü anlaşıldı.