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Haberler Yaşam İzmir'de çatıdan düşüp ölen Kadir Aratlı olayında detaylar ortaya çıktı: "Balkon kapısı kilitlenince..."
Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:14

İzmir'de çatıdan düşüp ölen Kadir Aratlı olayında detaylar ortaya çıktı: "Balkon kapısı kilitlenince..."

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Bekar olduğu öğrenilen Bayındırlı 25 yaşındaki Kadir Aratlı, 10 gün İzmir Şehir Hastanesi'nde işe başladı. Bayındır'dan kent merkezindeki İzmir Şehir Hastanesi'ne her gün 80 km yol kat etmek istemeyen Aratlı, Karabağlar'dan 5 gün önce ev kiraladı. Aratlı kiraladığı daireye olaydan bir gün önce eşyalarını taşıdı. Aratlı, anten tamiratı için çatıya çıktı.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de çatıdan düşüp ölen Kadir Aratlı olayında detaylar ortaya çıktı: Balkon kapısı kilitlenince...

MERMER KIRILINCA AŞAĞI DÜŞTÜ

Aratlı, bu sırada mermerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aratlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir’de çatıdan düşüp ölen Kadir Aratlı olayında detaylar ortaya çıktı: Balkon kapısı kilitlenince...

Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadir Aratlı için Çarşamba günü Bayındır ilçesinde cenaze namazı kılındı. Aratlı, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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İzmir’de çatıdan düşüp ölen Kadir Aratlı olayında detaylar ortaya çıktı: Balkon kapısı kilitlenince...

SABAH YENİ AYRINTILARA ULAŞTI

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Aratlı anten tamir etmek için çıktığı çatıda sigara içerken terasın kapısı rüzgarın etkisiyle kapanarak kilitlendiği, talihsiz gencin anahtarı olmadığı için kapıyı açamadığı, terasta mahsur kaldığı, yardım çağırmak yerine terastan alt kattaki dairesine sarkarak inmeye çalışırken mermerin kırılması sonucu beton zemine düştüğü anlaşıldı.

İzmir’de çatıdan düşüp ölen Kadir Aratlı olayında detaylar ortaya çıktı: Balkon kapısı kilitlenince...

ACILI AMCA SABAH'A KONUŞTU

Kadir Aratlı'nın acılı amcası Fahrettin Aratlı, SABAH'a konuştu. Amca Aratlı "Yeğenim Kadir Bayındır'da yaşıyordu. Bir kız arkadaşı vardı ancak nişanlı değildi.

İzmir’de çatıdan düşüp ölen Kadir Aratlı olayında detaylar ortaya çıktı: Balkon kapısı kilitlenince...

Düğün hazırlığı yoktu. İzmir Şehir Hastanesi'nde şoför olarak 10 gün önce işe başladı. Her gün Bayındır'dan İzmir'e gitmesi zor olacak diye Karabağlar'dan ev kiraladı.

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