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İzmir'de çatıdan düşüp ölen Kadir Aratlı olayının arka planı ortaya çıktı: "Balkon kapısı kilitlenince..."
Giriş Tarihi: 22.12.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
08:55
İzmir'de çatıdan düşüp ölen Kadir Aratlı olayının arka planı ortaya çıktı: "Balkon kapısı kilitlenince..."
Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Bekar olduğu öğrenilen Bayındırlı 25 yaşındaki Kadir Aratlı, 10 gün İzmir Şehir Hastanesi'nde işe başladı. Bayındır'dan kent merkezindeki İzmir Şehir Hastanesi'ne her gün 80 km yol kat etmek istemeyen Aratlı, Karabağlar'dan 5 gün önce ev kiraladı. Aratlı kiraladığı daireye olaydan bir gün önce eşyalarını taşıdı. Aratlı, anten tamiratı için çatıya çıktı.