İzmir’de denizin rengi değişti: Manzarayı görünce çok şaşırdım!

Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti. Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti. İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti. İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti. 'ÇOK ŞAŞIRDIM' Ara ara bunu yaşıyoruz. Ancak detaylı bir bilgim de yok. Müsilaja benziyor. Her sene İzmir Körfezi'nde yüzülebilecek söylentilerini duyuyoruz. Ancak bu şekilde nasıl yüzüleceğini de merak ediyorum. Umarım en kısa sürede temizlerler' diye konuştu. Karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüldüğünün altını çizen Zarife Ok (51) ise şöyle konuştu: 'Pandemiden sonra ilk kez sahile geldim. Manzarayı görünce çok şaşırdım. Yanımdaki arkadaşıma müsilaj olup olmadığını sordum. Burası da kirlenmiş. Çok ilginç bir görüntü var. Bu durumları görünce üzülüyoruz' ifadesini kullandı.