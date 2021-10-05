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Haberler Yaşam İzmir'de denizin rengi değişti: Manzarayı görünce çok şaşırdım!
Giriş Tarihi: 05.10.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 17:03

İzmir'de denizin rengi değişti: Manzarayı görünce çok şaşırdım!

İzmir'de denizin rengi değişti. 'Deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunları gören vatandaşlar, şaşkınlıkları şöyle dile getirdi

İzmir’de denizin rengi değişti: Manzarayı görünce çok şaşırdım!

Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti. Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı.

İzmir’de denizin rengi değişti: Manzarayı görünce çok şaşırdım!

İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti.

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İzmir’de denizin rengi değişti: Manzarayı görünce çok şaşırdım!

İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti.

İzmir’de denizin rengi değişti: Manzarayı görünce çok şaşırdım!

İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti.

İzmir’de denizin rengi değişti: Manzarayı görünce çok şaşırdım!

'ÇOK ŞAŞIRDIM'

Deniz marullarının en kısa sürede temizlenmesi gerektiğini belirten İhsan Hacıoğlu (38), "Çevresel olarak hoş bir durum değil.

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