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Haberler Yaşam İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? 25 HAZİRAN | Manisa ve Soma’da peş peşe depremler! Afad ve Kandilli verileriyle son depremler
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:36

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? 25 HAZİRAN | Manisa ve Soma’da peş peşe depremler! Afad ve Kandilli verileriyle son depremler

25 Haziran Salı son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar yaşadıkları sarsıntıdan sonra "İzmir'de deprem mi oldu?" araştırmasına başladı. Malatya'da deprem oldu çevre illerden hissedildi. Manisa ve İzmir'de hissedilen Soma merkezli deprem korkuttu. Soma ve Akçadağ merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları! Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? 25 HAZİRAN | Manisa ve Soma’da peş peşe depremler! Afad ve Kandilli verileriyle son depremler

Ülke genelinde yaşanan peş peşe depremler vatandaşları korkuttu. Başta Malatya ve Manisa'da yaşananlar vatandaşlarda paniğe ve telaşa sebebiyet verdi. Afad ve Kandilli verileriyle son depremler listesi anlık verilerle takip ediliyor. Peki İzmir'de deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte 25 Haziran son depremler listesi

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? 25 HAZİRAN | Manisa ve Soma’da peş peşe depremler! Afad ve Kandilli verileriyle son depremler

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
25 Haziran Salı günü Manisa'da Soma merkezli 4.8 ve 3.3 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldiç Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. En büyüğü 3,1., en küçüğü ise 1,1 olmak üzere 8 ayrı artçı sarsıntı da meydana geldi.

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İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? 25 HAZİRAN | Manisa ve Soma’da peş peşe depremler! Afad ve Kandilli verileriyle son depremler

SON DAKİKA MANİSA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!
VAKIFLI-SOMA (MANİSA)
25.06.2024
01:43:28 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 12.0 km
MANİSA SOMA DEPREM
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Soma (Manisa)
Tarih:2024-06-25
Saat:01:36:43 TSİ
Enlem:39.3 N
Boylam:27.53361 E
Derinlik:10.24 km

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? 25 HAZİRAN | Manisa ve Soma’da peş peşe depremler! Afad ve Kandilli verileriyle son depremler

MALATYA'DA 2 DEPREM ÜST ÜSTE!
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-24
Saat:22:25:20 TSİ
Enlem:38.27694 N
Boylam:37.82667 E
Derinlik:7 km
#DEPREM
BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
24.06.2024, 22:26:49 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? 25 HAZİRAN | Manisa ve Soma’da peş peşe depremler! Afad ve Kandilli verileriyle son depremler

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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