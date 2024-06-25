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İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? 25 HAZİRAN | Manisa ve Soma’da peş peşe depremler! Afad ve Kandilli verileriyle son depremler
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:36
İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? 25 HAZİRAN | Manisa ve Soma’da peş peşe depremler! Afad ve Kandilli verileriyle son depremler
25 Haziran Salı son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar yaşadıkları sarsıntıdan sonra "İzmir'de deprem mi oldu?" araştırmasına başladı. Malatya'da deprem oldu çevre illerden hissedildi. Manisa ve İzmir'de hissedilen Soma merkezli deprem korkuttu. Soma ve Akçadağ merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları! Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları