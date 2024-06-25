İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? 25 HAZİRAN | Manisa ve Soma’da peş peşe depremler! Afad ve Kandilli verileriyle son depremler

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

25 Haziran Salı günü Manisa'da Soma merkezli 4.8 ve 3.3 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldiç Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. En büyüğü 3,1., en küçüğü ise 1,1 olmak üzere 8 ayrı artçı sarsıntı da meydana geldi.