İzmir’de dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Yeni detaylar: İlaç içirip…

İzmir Bayraklı'dan gelen haber kan dondurdu… Ekipler, pazar günü ihbar üzerine gittikleri evde, 3'ü kadın 4 kişinin derin dondurucuda cansız bedenini buldu. Ölenlerin Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkek olduğu belirlenirken cinayeti aydınlatmak için özel ekip kuruldu. Çeşme'de yakalanan katilin anne Gülkamar Hanimova'nın sevgilisi olduğu anlaşıldı. Katilin cinayeti işleme yöntemi ise korkunçtu: İlaçlı içecek verip...