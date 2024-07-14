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İzmir'de elektrik akımı faciası! SABAH yazarları 2 kişiyi hayattan koparan ihmali kaleme aldı: Azrail belediyeciliği!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
09:56
İzmir'de elektrik akımı faciası! SABAH yazarları 2 kişiyi hayattan koparan ihmali kaleme aldı: Azrail belediyeciliği!
İzmir Konak'ta yağmurda yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak can verdi. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili detaylar, facianın adım adım geldiğini gözler önüne serdi. 5 yıl önce bir yerel gazetenin elektrik kaçağıyla ilgili uyardığı, 9 Ocak'ta ise o noktadan dumanların çıktığı tespit edildi. SABAH Gazetesi yazarları da 2 kişiyi hayattan koparan o ihmali değerlendirdi. Melih Altınok, "Bu kaza falan değil düpedüz cinayet" dedi. Yüksel Aytuğ ise "CHP'li belediyelerin "ölümcül hizmet yarışı" Azrail'i bile kıskandıracak boyuta ulaştı" diyerek CHP'li belediyenin ihmalkarlığına tepki gösterdi.