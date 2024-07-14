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Haberler Yaşam İzmir'de elektrik akımı faciası! SABAH yazarları 2 kişiyi hayattan koparan ihmali kaleme aldı: Azrail belediyeciliği!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 09:56

İzmir'de elektrik akımı faciası! SABAH yazarları 2 kişiyi hayattan koparan ihmali kaleme aldı: Azrail belediyeciliği!

İzmir Konak'ta yağmurda yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak can verdi. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili detaylar, facianın adım adım geldiğini gözler önüne serdi. 5 yıl önce bir yerel gazetenin elektrik kaçağıyla ilgili uyardığı, 9 Ocak'ta ise o noktadan dumanların çıktığı tespit edildi. SABAH Gazetesi yazarları da 2 kişiyi hayattan koparan o ihmali değerlendirdi. Melih Altınok, "Bu kaza falan değil düpedüz cinayet" dedi. Yüksel Aytuğ ise "CHP'li belediyelerin "ölümcül hizmet yarışı" Azrail'i bile kıskandıracak boyuta ulaştı" diyerek CHP'li belediyenin ihmalkarlığına tepki gösterdi.

İzmir’de elektrik akımı faciası! SABAH yazarları 2 kişiyi hayattan koparan ihmali kaleme aldı: Azrail belediyeciliği!

Türkiye'nin gündeminde İzmir'deki elektrik faciası vardı. Konak'ta yağmurda yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, bir anda elektrik akımına kapılıp yere yığıldı.

İzmir’de elektrik akımı faciası! SABAH yazarları 2 kişiyi hayattan koparan ihmali kaleme aldı: Azrail belediyeciliği!

Bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay da ona yardım etmek istediği sırada akıma kapıldı. İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken feci anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

İzmir'de sağanak sırasında iki kişi elektrik akımına kapılarak öldü! Korkunç anlar kamerada | Video

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İzmir’de elektrik akımı faciası! SABAH yazarları 2 kişiyi hayattan koparan ihmali kaleme aldı: Azrail belediyeciliği!

HABERLERE KONU OLMUŞ

Feci olayla ilgili ortaya çıkan her detay, yaşanan ihmalin kanıtıydı. 5 yıl önce yerel bir gazetede aynı sokakta elektrik kaçağının bulunduğuna yönelik esnafın şikayetlerine ilişkin haberlerin yayınlandığı da ortaya çıktı. Haberde şikayetler sonrası bölgede onarım çalışması yapıldığı vurgulandı.

İzmir’de elektrik akımı faciası! SABAH yazarları 2 kişiyi hayattan koparan ihmali kaleme aldı: Azrail belediyeciliği!

MAZGALDAN DUMANLAR ÇIKIYOR!

Öte yandan 9 Ocak 2024 dönemine ait görüntülerde ise yine yağmur sırasında mazgalların olduğu noktada dumanların çıktığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir başka görüntü olan 4 Ocak 2024 tarihinde ise belediye ekiplerinin bölgede balyozlarla çalışmalar yaptığı anlar vardı.

İzmir’de elektrik akımı faciası! SABAH yazarları 2 kişiyi hayattan koparan ihmali kaleme aldı: Azrail belediyeciliği!

SABAH YAZARLARI İZMİR'DEKİ FACİAYI KALEME ALDI

SABAH Gazetesi yazarları da iki kişiyi hayattan koparan o ihmali kaleme aldı. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında olayın kaza değil cinayet olduğunu vurguladı. Altınok, yazısında şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti | Video

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