İzmir’de elektrik akımı faciası! SABAH yazarları 2 kişiyi hayattan koparan ihmali kaleme aldı: Azrail belediyeciliği!

MAZGALDAN DUMANLAR ÇIKIYOR!

Öte yandan 9 Ocak 2024 dönemine ait görüntülerde ise yine yağmur sırasında mazgalların olduğu noktada dumanların çıktığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir başka görüntü olan 4 Ocak 2024 tarihinde ise belediye ekiplerinin bölgede balyozlarla çalışmalar yaptığı anlar vardı.