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İzmir’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Askerlik arkadaşlarının son buluşması…
Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
09:38
İzmir’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Askerlik arkadaşlarının son buluşması…
İzmir'in Urla ilçesinde askerlik arkadaşlarının bulunduğu otomobil, seyir halinde olan belediye otobüsünü sollamak istedi. Bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.