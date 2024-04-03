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Haberler Yaşam İzmir’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Askerlik arkadaşlarının son buluşması…
Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:38

İzmir’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Askerlik arkadaşlarının son buluşması…

İzmir'in Urla ilçesinde askerlik arkadaşlarının bulunduğu otomobil, seyir halinde olan belediye otobüsünü sollamak istedi. Bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İzmir’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Askerlik arkadaşlarının son buluşması…

İzmir'deki olay, ilçeye bağlı İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Ağaçlı Yol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Urla istikametine seyir halinde olan 35 AS 5259 plakalı Ford marka aracın sürücüsü Emin Keskin (24), aynı istikamette seyir halinde olan belediye otobüsünü sollamak istedi.

İzmir’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Askerlik arkadaşlarının son buluşması…

OTOMOBİL İKİYE AYRILDI

Bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, önce otobüse çarptı ardından savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi dışarı çıkarttı.

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İzmir’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Askerlik arkadaşlarının son buluşması…

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtan dışarı fırlayan Mehmet Ali Çiftçi (23) ve araçta sıkışan sürücü Emin Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan diğer kişi Muhammet Muharrem P. ise, ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Askerlik arkadaşlarının son buluşması…

ARAÇ İKİYE AYRILDI

Öte yandan meydana gelen kazanın ardından ağaca çarpan otomobilin, çarpmanın etkisiyle ikiye ayrıldığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Emin Keskin ve Mehmet Ali Çiftçi'nin cenazeleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Muhammet Muharrem P.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Askerlik arkadaşlarının son buluşması…

ASKERLİK ARKADAŞI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Trafik kazasında otomobilde bulunanların askerlik arkadaşı olduğu ve Urla'da buluştuktan sonra kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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