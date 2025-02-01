Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir'de film gibi hırsızlık! Zırhlı araç şoförü 54 milyon TL ile kayıplara karıştı... Polis adreslerden çuval çuval para topladı!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:37

İzmir'de film gibi hırsızlık! Zırhlı araç şoförü 54 milyon TL ile kayıplara karıştı... Polis adreslerden çuval çuval para topladı!

İzmir'de film gibi zırhlı banka aracı soygunuyla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Zırhlı araç şoförü Dursun Ş.'nin (33) içinde 54 milyon lira bulunan 18 çuval parayla kayıplara karıştığı olayı 37 adet suç kaydı olan galerici akrabası Yakup A. (32) ile birlikte gerçekleştirdiği anlaşıldı. Olayın üzerinden 2 saat 40 dakika sonra polise ihbarda bulunulması kafalarda soru işareti bıraktı. 31 Aralık günü saat 16.20'de gerçekleştirilen soygun ihbarının 2 saat 40 dakika sonra saat 19.00'da yapıldığı anlaşıldı. Aracın GPS cihazının bir yıl önce kazaya karışması nedeniyle bozulduğu öğrenildi. Araç şoförü Dursun Ş.'nin bansa şubelerinden paraları toplarken yanında bir kişi ile birlikte toplaması gerekirken, tek gönderildiği bildirildi.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de film gibi hırsızlık! Zırhlı araç şoförü 54 milyon TL ile kayıplara karıştı... Polis adreslerden çuval çuval para topladı!

Film gibi soygun, 31 Aralık 2024 günü Karşıyaka ilçesi Soğukkuyu Mahallesi Yeni Girne Caddesi üzerinde bulunan banka şubesi yakınında meydana geldi. Para transfer grubunda çalışan güvenlik görevlisi ve şoför yılbaşına sayılı saatler kala öğleden sonra sorumlu oldukları Karşıyaka Bölgesinde bulunan 11 banka şubesinden zırhlı araçla mühürlü çuvallar içerisinde bulunan paraları topladı. Zırhlı araç şoförü Dursun Ş. (33) banka şubelerini gezdikten sonra vergi dairelerindeki paraları almak üzere hareket etti.

İzmir’de film gibi hırsızlık! Zırhlı araç şoförü 54 milyon TL ile kayıplara karıştı... Polis adreslerden çuval çuval para topladı!

18 ÇUVAL PARAYLA KAÇTI

Şoför Dursun Ş. tek başına içinde 33 milyon lira Türk lirası ile 21 milyon lira döviz olmak üzere toplamda 54 milyon lira para bulunan 18 çuvalı zırhlı araca yükledikten sonra saat 16.20 sıralarında kayıplara karıştı. Dursun Ş. tüm paraları transfer merkezine götürmesi gerekirken götürmeyerek izini kaybettirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de film gibi hırsızlık! Zırhlı araç şoförü 54 milyon TL ile kayıplara karıştı... Polis adreslerden çuval çuval para topladı!

OLAYDAN 2 SAAT 40 DAKİKA SONRA İHBAR YAPILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın saat 16:20'de gerçekleştiği halde 19:00'dan sonra polise ihbarda bulunulduğu belirlendi. 2 saat 40 dakika sonra başvuru yapılması kafalarda soru işareti uyandırdı.

İzmir’de film gibi hırsızlık! Zırhlı araç şoförü 54 milyon TL ile kayıplara karıştı... Polis adreslerden çuval çuval para topladı!

ARACIN GPS CİHAZI KAZA YAPTIĞI İÇİN 1 YILDIR BOZUKMUŞ

Şüpheli Dursun Ş.'nin sevk ve idaresinde olan zırhlı aracın 1 yıl önce kaza sonucu tamir edilen ve kullanılmaması gereken araçlardan olduğu, GPS sisteminin olmadığı anlaşıldı. Dursun Ş.'nin yanında sevk aracında bir kişinin daha bulunması gerekirken tek başına banka şubelerinden para toplamaya gittiği öğrenildi.

İzmir’de film gibi hırsızlık! Zırhlı araç şoförü 54 milyon TL ile kayıplara karıştı... Polis adreslerden çuval çuval para topladı!

ŞOFÖRÜN VE AKRABALARININ PİYASAYA YÜKLÜ BORCU VARMIŞ

Şüpheli Dursun Ş.'nin ve yakın akrabalarının piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu bildirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu zırhlı araç Kemalpaşa ilçesinde içi boş şekilde terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin araçtaki 18 çuval parayı alıp başka bir araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi. 18 çuval paradan 4'ü galerici İsmail G.'nin çiftlik evinde bulundu. Çiftlikte yapılan aramada ağzı kapalı ve mühürlü 4 çuval para banka şubesine getirildi. 4 çuvaldan toplam 10 milyon 450 bin lira çıktı. Polis ekipleri bulunan paraları banka görevlilerine teslim etti.

SON DAKİKA