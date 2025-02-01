İzmir’de film gibi hırsızlık! Zırhlı araç şoförü 54 milyon TL ile kayıplara karıştı... Polis adreslerden çuval çuval para topladı!

ŞOFÖRÜN VE AKRABALARININ PİYASAYA YÜKLÜ BORCU VARMIŞ

Şüpheli Dursun Ş.'nin ve yakın akrabalarının piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu bildirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu zırhlı araç Kemalpaşa ilçesinde içi boş şekilde terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin araçtaki 18 çuval parayı alıp başka bir araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi. 18 çuval paradan 4'ü galerici İsmail G.'nin çiftlik evinde bulundu. Çiftlikte yapılan aramada ağzı kapalı ve mühürlü 4 çuval para banka şubesine getirildi. 4 çuvaldan toplam 10 milyon 450 bin lira çıktı. Polis ekipleri bulunan paraları banka görevlilerine teslim etti.