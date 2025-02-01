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İzmir'de film gibi hırsızlık! Zırhlı araç şoförü 54 milyon TL ile kayıplara karıştı... Polis adreslerden çuval çuval para topladı!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
09:37
İzmir'de film gibi hırsızlık! Zırhlı araç şoförü 54 milyon TL ile kayıplara karıştı... Polis adreslerden çuval çuval para topladı!
İzmir'de film gibi zırhlı banka aracı soygunuyla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Zırhlı araç şoförü Dursun Ş.'nin (33) içinde 54 milyon lira bulunan 18 çuval parayla kayıplara karıştığı olayı 37 adet suç kaydı olan galerici akrabası Yakup A. (32) ile birlikte gerçekleştirdiği anlaşıldı. Olayın üzerinden 2 saat 40 dakika sonra polise ihbarda bulunulması kafalarda soru işareti bıraktı. 31 Aralık günü saat 16.20'de gerçekleştirilen soygun ihbarının 2 saat 40 dakika sonra saat 19.00'da yapıldığı anlaşıldı. Aracın GPS cihazının bir yıl önce kazaya karışması nedeniyle bozulduğu öğrenildi. Araç şoförü Dursun Ş.'nin bansa şubelerinden paraları toplarken yanında bir kişi ile birlikte toplaması gerekirken, tek gönderildiği bildirildi.