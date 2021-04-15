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Haberler Yaşam İzmir'de iftara ne kadar kaldı? 2021 Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir iftar saati vakitleri!
Giriş Tarihi: 15.04.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 11:43

'de iftara ne kadar kaldı? 2021 Ramazan imsakiyesi ile saat kaçta? vakitleri!

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif bütün bereketi ve huzuru ile devam ediyor. Sahur ile beraber Ramazan ayının üçüncü günü idrak edilmeye devam ederken iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan İmsakiye 2021 yayınlandı ve izmir iftar saatleri ile 30 günlük İzmir iftar - sahur vakti belli oldu. Peki, İzmir'de iftara ne kadar var, İzmir'de bugün iftar vakti saat kaçta? İşte, Ramazan İmsakiye 2021 takvimi ile ve İzmir iftar - sahur vakti saatleri listesi!

İzmir'de iftara ne kadar kaldı? 2021 Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir iftar saati vakitleri!

Mübarek Ramazan ayının üçüncü günündeyiz. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirildiği bu kıymetli ay, tüm bereketi ve huzuru ile devam ediyor. Bu noktada, Ramazan İmsakiye 2021 de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan İmsakiye 2021 günlük ve aylık olarak paylaşılırken iftar vakti saat kaçta konusu da netlik kazandı. Böylelikle, saatleri belli oldu. Peki, İzmir'de iftara kaç saat kaldı? Ramazan İmsakiye 2021 ile il il iftar saatleri ve bugün vakitleri her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de!

İzmir'de iftara ne kadar kaldı? 2021 Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir iftar saati vakitleri!

İZMİR İFTAR VAKTİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

iftar vakti saat kaçta konusu gündemin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden İzmirli vatandaşlar iftar saatleri konusunda ayrıntılı bilgileri araştırıyor.

İZMİR İFTAR - SAHUR SAATLERİ 2021

Diyanet'ten yayınlanan iftar - sahur saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile İzmir için sahur - iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

İşte, İzmir iftar ve sahur vakti saatleri

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İzmir'de iftara ne kadar kaldı? 2021 Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir iftar saati vakitleri!

15 NİSAN İZMİR İFTAR SAATİ

İzmir iftar vakti: 19.54

iftar ve sahur vakti bilgilerine 30 günlük tam liste halinde ulaşmak için İzmir İftar - Sahur Vakti tıklayınız.

İzmir'de iftara ne kadar kaldı? 2021 Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir iftar saati vakitleri!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

İzmir'de iftara ne kadar kaldı? 2021 Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir iftar saati vakitleri!

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

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