İzmir'de iftara ne kadar kaldı? Ramazan imsakiyesi 2021 ile İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir iftar saati vakitleri!

Mübarek Ramazan ayının üçüncü günündeyiz. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirildiği bu kıymetli ay, tüm bereketi ve huzuru ile devam ediyor. Bu noktada, Ramazan İmsakiye 2021 de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan İmsakiye 2021 günlük ve aylık olarak paylaşılırken İzmir iftar vakti saat kaçta konusu da netlik kazandı. Böylelikle, İzmir iftar vakti saatleri belli oldu. Peki, İzmir'de iftara kaç saat kaldı? Ramazan İmsakiye 2021 ile il il iftar saatleri ve bugün İzmir iftar saati vakitleri her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de!