KAPILARI KİLİTLEYİP...

İddiaya göre, aracına binen kız çocuğunu yaklaşık 500 metre mesafedeki okula götüren Umut Can K., bir anda kapıları kilitledi. Umut Can K., kız çocuğuna zorla götürdüğü ormanda cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından kız çocuğu Umut Can K.'nin elinden kurtulup, ormanın yakınındaki kara yoluna koştu.