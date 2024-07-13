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İzmir'de iki kişinin öldüğü olayda ilk şüphe kanalizasyon civarındaki kaçak: “Beni de daha önce elektrik çarptı”
Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
12:05
İzmir'de iki kişinin öldüğü olayda ilk şüphe kanalizasyon civarındaki kaçak: “Beni de daha önce elektrik çarptı”
İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ilk şüphenin ise kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapılıyor.