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Haberler Yaşam İzmir'de iki kişinin öldüğü olayda ilk şüphe kanalizasyon civarındaki kaçak: “Beni de daha önce elektrik çarptı”
Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 12:05

İzmir'de iki kişinin öldüğü olayda ilk şüphe kanalizasyon civarındaki kaçak: “Beni de daha önce elektrik çarptı”

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ilk şüphenin ise kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapılıyor.

İzmir’de iki kişinin öldüğü olayda ilk şüphe kanalizasyon civarındaki kaçak: Beni de daha önce elektrik çarptı

Olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı.

İzmir’de iki kişinin öldüğü olayda ilk şüphe kanalizasyon civarındaki kaçak: Beni de daha önce elektrik çarptı

Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmıştı.

İzmir'de yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti | Video

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İzmir’de iki kişinin öldüğü olayda ilk şüphe kanalizasyon civarındaki kaçak: Beni de daha önce elektrik çarptı

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI; AMA ACI HABER GELDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yapmıştı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İzmir’de iki kişinin öldüğü olayda ilk şüphe kanalizasyon civarındaki kaçak: Beni de daha önce elektrik çarptı

Bölgede inceleme başlatıldı: İlk şüphe kanalizasyondaki elektrik kaçağı

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

İzmir’de iki kişinin öldüğü olayda ilk şüphe kanalizasyon civarındaki kaçak: Beni de daha önce elektrik çarptı

Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle, kanalizasyonun olduğu bölgede kazı çalışması yapacak.

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