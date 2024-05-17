İzmir’de kan donduran infaz! 3 çocuk babası adam, Sokak ortasında kurşuna dizildi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ecelioğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.