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İzmir'de kan donduran infaz! 3 çocuk babası adam, Sokak ortasında kurşuna dizildi
Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
09:16
İzmir'de kan donduran infaz! 3 çocuk babası adam, Sokak ortasında kurşuna dizildi
İzmir'in Konak ilçesinde üç çocuk babası hastane personeli Yücel Ecelioğlu, sokak ortasında tartıştığı iki kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor..