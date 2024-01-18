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Haberler Yaşam İzmir'de kocası çalışanını öldürmüştü: Güzellik uzmanından ilginç paylaşım!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:13

İzmir'de kocası çalışanını öldürmüştü: Güzellik uzmanından ilginç paylaşım!

İzmir'de bir güzellik merkezinde Merih Altıncelep (45) eşi Burçin Altıncelep'i (42) başka erkeklerle görüştürdüğü iddiası ile tartıştığı Şiyar Sercan Çelik'i (34) boynundan ve kalp bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli Merih Altıncelep ekipler tarafından olay yerinde cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği güzellik merkezinin sahibi Burçin Altıncelep 19 Mart 2023'teki paylaşımı dikkat çekti: Beni soran olursa...

Ceyhan TORLAK
İzmir’de kocası çalışanını öldürmüştü: Güzellik uzmanından ilginç paylaşım!

Olay, akşam saatlerinde Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Merih Altıncelep, eşi Burçin Altıncelep'in sahip olduğu güzellik merkezine gelerek, kadın kuaförü olduğu belirtilen Şiyar Sercan Çelik ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü.

İzmir’de kocası çalışanını öldürmüştü: Güzellik uzmanından ilginç paylaşım!

Bu sırada Merih Altıncelep, bıçakla saldırdığı Çelik'i boyun ve göğüs bölgesinden yaraladı. Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan Çelik, yardım istemek amacıyla sokağa çıkmaya çalışırken, aldığı yaraların etkisiyle merdivenlerde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi.

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İzmir’de kocası çalışanını öldürmüştü: Güzellik uzmanından ilginç paylaşım!

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde bekleyen cinayet zanlısı Merih Altıncelep'i suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İzmir’de kocası çalışanını öldürmüştü: Güzellik uzmanından ilginç paylaşım!

Güzellik merkezine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, detaylı incelemede bulundu.

İzmir’de kocası çalışanını öldürmüştü: Güzellik uzmanından ilginç paylaşım!

Şüpheli Merih Altıncelep, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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