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Haberler Yaşam İzmir’de korkunç manzara: Buzdolabında 3 kadının parçalanmış cesetleri bulundu!
Giriş Tarihi: 18.06.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 15:20

İzmir’de korkunç manzara: Buzdolabında 3 kadının parçalanmış cesetleri bulundu!

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde Türkmenistan uyruklu 3 kadın cesedi bulundu. Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olaydan sonra kaçan Türkmenistan uyruklu cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin neden işlendiği henüz bilinmezken, şüphelinin yakalanmasının ve ifadesinin alınmasının ardından detayların netleşeceği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de korkunç manzara: Buzdolabında 3 kadının parçalanmış cesetleri bulundu!

Kan donduran olay, bugün saat 12.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi.

İzmir’de korkunç manzara: Buzdolabında 3 kadının parçalanmış cesetleri bulundu!

Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler derin dondurucuda 3 ceset buldu. Cesetlerin Türkmenistan uyruklu 3 kadına ait olduğu öğrenildi.

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İzmir’de korkunç manzara: Buzdolabında 3 kadının parçalanmış cesetleri bulundu!

Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.

İzmir’de korkunç manzara: Buzdolabında 3 kadının parçalanmış cesetleri bulundu!

TÜRKMEN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olaydan sonra kaçan Türkmenistan uyruklu cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İzmir’de korkunç manzara: Buzdolabında 3 kadının parçalanmış cesetleri bulundu!

Cinayetin neden işlendiği henüz bilinmezken, şüphelinin yakalanmasının ve ifadesinin alınmasının ardından detayların netleşeceği öğrenildi.

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