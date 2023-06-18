Haberler Yaşam İzmir’de korkunç manzara: Buzdolabında 3 kadının parçalanmış cesetleri bulundu!

Giriş Tarihi: 18.06.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 15:20

İzmir’de korkunç manzara: Buzdolabında 3 kadının parçalanmış cesetleri bulundu!

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde Türkmenistan uyruklu 3 kadın cesedi bulundu. Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olaydan sonra kaçan Türkmenistan uyruklu cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin neden işlendiği henüz bilinmezken, şüphelinin yakalanmasının ve ifadesinin alınmasının ardından detayların netleşeceği öğrenildi.