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Haberler Yaşam İzmir’de Kur'an-ı Kerim'i yakan zanlıların ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydük hatırlamıyoruz!
Giriş Tarihi: 04.10.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 12:27

İzmir’de Kur'an-ı Kerim'i yakan zanlıların ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydük hatırlamıyoruz!

Türkiye'nin konuştuğu skandal olay İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. İçki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki ilk ifadelerinde, "Alkollüydük, hatırlamıyoruz" dedikleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yakan zanlıların ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydük hatırlamıyoruz!

İzmir'in Çiğli ilçesinde 26 Eylül'de yaşanan olayda sosyal medya hesaplarından herkesi dehşete düşüren görüntüleri paylaştı. Çiğli'deki bir evde çekilen görüntülerde alkol alan iki şüpheli içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdi.

İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yakan zanlıların ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydük hatırlamıyoruz!

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yakan zanlıların ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydük hatırlamıyoruz!

İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şüpheliler gelen tepkiler üzerine daha sonra videoyu hesaptan sildi.

İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yakan zanlıların ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydük hatırlamıyoruz!

SİBER SUÇLAR VE GÜVENLİK ŞUBE ORTAK OPERASYONU
Olayın ardından harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yakan zanlıların ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydük hatırlamıyoruz!

Tekel büfesi çalışanı Berke Can Ç. (22) ile garson Mert Atakan D.'nin (24) adreslerinin belirlenmesinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

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