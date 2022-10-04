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İzmir’de Kur'an-ı Kerim'i yakan zanlıların ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydük hatırlamıyoruz!
Giriş Tarihi: 04.10.2022 12:27
Güncelleme Tarihi: 04.10.2022
12:27
İzmir’de Kur'an-ı Kerim'i yakan zanlıların ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydük hatırlamıyoruz!
Türkiye'nin konuştuğu skandal olay İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. İçki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki ilk ifadelerinde, "Alkollüydük, hatırlamıyoruz" dedikleri ortaya çıktı. İşte detaylar…