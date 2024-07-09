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Haberler Yaşam İzmir’de kuyumcu cinayeti: Topluma kazandırmak istediği kişi tarafından öldürüldü!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:46

İzmir’de kuyumcu cinayeti: Topluma kazandırmak istediği kişi tarafından öldürüldü!

Korkunç olay Buca'da yaşandı. Gümüşçü Hasan Çınar'ı (47), pompalı tüfekle öldüren Burak T.'nin (30), olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu ortaya çıktı. Çınar'ın eniştesi Murat Zengin, kayınbiraderinin yıllarca Bilal T.'ye yardım ettiğini belirterek, "Ama bu insan haplanıp gelerek, dükkanın içerisinde Hasan'ı sorgusuzuz, sualsiz vurmuş. Aralarında bir husumet yok. Öyle aralarında iş ortaklığı falan da yok. Sadece iş verdiği bir kişi. Burak T., yüzük tamiratı yapan biriydi. Hasan sadece topluma kazandırmak istiyordu" ifadelerini kullandı. Katil ise ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlattı...

İzmir’de kuyumcu cinayeti: Topluma kazandırmak istediği kişi tarafından öldürüldü!

Hasan Çınar'ı Hasan Çınar cinayetinde yeni detaylara ulaşıldı. Korkunç olay, dün saat 15.00 sıralarında, Şirinyer Semti Menderes Caddesi numara 236'daki gümüşçü dükkanında yaşandı.

İzmir’de kuyumcu cinayeti: Topluma kazandırmak istediği kişi tarafından öldürüldü!

Burak T., pompalı tüfekle Hasan Çınar'ın dükkanına gelip ateş etti. Çınar yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, elinde pompalı tüfekle bekleyen Burak T.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çınar, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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İzmir’de kuyumcu cinayeti: Topluma kazandırmak istediği kişi tarafından öldürüldü!

'UZAKTAN BAKIP, BİRŞEYLER MIRILDANMASI ÜZERİNE SİNİRLENDİM'
Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi birçok suçtan kaydı bulunan Burak T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Burak T.'nin atölyesinin olduğu daha önce Hasan Çınar'la birlikte iş yaptıkları belirtildi.

İzmir’de kuyumcu cinayeti: Topluma kazandırmak istediği kişi tarafından öldürüldü!

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve psikolojik destek gördüğü ileri sürülen Burak T.'nin polisteki ifadesi sırasında dengesiz hareketlerde bulunduğu, Çınar'ın uzaktan kendisine bakıp, bir şeyler mırıldanması üzerine sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Cinayeti uyuşturucunun etkisi altında işlediği belirtilen Burak T., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İzmir’de kuyumcu cinayeti: Topluma kazandırmak istediği kişi tarafından öldürüldü!

TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan Hasan Çınar için bugün öğlen Işıkkent Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çınar'ın babası Mehmet Çınar ve diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namaz sonrası Hasan Çınar'ın cenazesi Işıkkent Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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