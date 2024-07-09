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İzmir’de kuyumcu cinayeti: Topluma kazandırmak istediği kişi tarafından öldürüldü!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
16:46
İzmir’de kuyumcu cinayeti: Topluma kazandırmak istediği kişi tarafından öldürüldü!
Korkunç olay Buca'da yaşandı. Gümüşçü Hasan Çınar'ı (47), pompalı tüfekle öldüren Burak T.'nin (30), olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu ortaya çıktı. Çınar'ın eniştesi Murat Zengin, kayınbiraderinin yıllarca Bilal T.'ye yardım ettiğini belirterek, "Ama bu insan haplanıp gelerek, dükkanın içerisinde Hasan'ı sorgusuzuz, sualsiz vurmuş. Aralarında bir husumet yok. Öyle aralarında iş ortaklığı falan da yok. Sadece iş verdiği bir kişi. Burak T., yüzük tamiratı yapan biriydi. Hasan sadece topluma kazandırmak istiyordu" ifadelerini kullandı. Katil ise ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlattı...