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'de kuyuya düşen operasyonla kurtarıldı

İzmir'de ineğinin akşam vakti kuyuya düştüğünü gören çiftçi, kurtarma operasyonunun sabah yapılacapını öğrenince gece boyunca kuyu başında bekledi.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 10.02.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 17:33
İzmir'de kuyuya düşen inek operasyonla kurtarıldı

'in ilçesi kırsaldaki Peşrefli Mahallesi'nde yaşayan İsmail Zengi, dün akşam saatlerinde ineğini bulamayınca çevrede arama yaptı.

İzmir'de kuyuya düşen inek operasyonla kurtarıldı

İneğinin 20 metre derinlikteki boş su kuyusuna düştüğünü fark eden Zengi, durumu yetkililere bildirdi.

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İzmir'de kuyuya düşen inek operasyonla kurtarıldı

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havanın karanlık olması nedeniyle ineğe zarar vermemek için çalışmaların gündüz yapılmasına karar verdi.

İzmir'de kuyuya düşen inek operasyonla kurtarıldı

Geceyi kuyuda geçiren ineğe sahibi tarafından yem verildi.

İzmir'de kuyuya düşen inek operasyonla kurtarıldı

Havanın aydınlanmasının ardından çalışma başlatan ekipler, kuyunun ağzına kurulan vinç yardımıyla aşağı indi.

İzmir'de kuyuya düşen inek operasyonla kurtarıldı

Hayvanı sakinleştiren ekipler, ineği ayağına ip bağlayarak vinç yardımıyla yukarı çekti. Kurtarılan sahibine teslim edildi.

İzmir'de kuyuya düşen inek operasyonla kurtarıldı

Zengi, yaptığı açıklamada, ineği kuyudan çıkarıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

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