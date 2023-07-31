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İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gitti: İzmir’de işçiler greve gitti, metro ve tramvayda şalterler indi
Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:23
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
09:25
İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gitti: İzmir’de işçiler greve gitti, metro ve tramvayda şalterler indi
İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı çıkmaması üzerine işçiler, greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan ve metro ile tramvaya binemeyen İzmirliler ise otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı.