İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gitti: İzmir’de işçiler greve gitti, metro ve tramvayda şalterler indi

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için Halkapınar Metro İstasyonu'na gelen ve grev nedeniyle metroya binemeyen Mümin Öztürk, "Biraz vatandaşı da düşünmek lazım. Ben her sabah metroya binerek işime gidiyorum. Geri döneceğim mecburen. Buradan Üçkuyular'a gidip Balıklıova aracına binip yerime gitmek istiyorum ama bugün gidemeyeceğim demek ki. İnşallah yarın da devam etmez" diye konuştu.