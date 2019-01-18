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'de oluşan düdenlere "jeopark" önerisi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan düdenlerin korunması ve jeopark olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.01.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 17:20
İzmir'de oluşan düdenlere jeopark önerisi

Sağanağın en çok etkili olduğu ilçelerden Menderes'e bağlı Karakuyu Mahallesi'nde bazı tarım arazilerinin su altında kalması sonucu meydana gelen obruklara vatandaşların ilgisi devam ediyor.

İzmir'de oluşan düdenlere jeopark önerisi

Bölge halkının yanında il dışından da ziyaretçilerin geldiği düdenlere su akışı sürüyor.

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İzmir'de oluşan düdenlere jeopark önerisi

Düdenlerin oluştuğu bölgede, AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgenin jeolojik yapısının yaklaşık 2 milyon yıl önceye dayandığını söyledi.

İzmir'de oluşan düdenlere jeopark önerisi

Düdenlerin oluştuğu havzanın, aşınmalara karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluştuğunu, şiddetli yağışlar sonrası biriken suyun yer altına geçişi için bu tip obruklar açılabildiğini ifade eden Sözbilir, "Buradan batan su yaklaşık 20 kilometre ötede, Zeytinköy taraflarında yüzeye çıkıp orada tatlı su göllerini oluşturuyor." dedi.

İzmir'de oluşan düdenlere jeopark önerisi

Bu tür yerlere turistik nitelik kazandırılabileceğini vurgulayan Sözbilir, şunları kaydetti:

İzmir'de oluşan düdenlere jeopark önerisi

"Jeopark niteliği, Türkiye'de son yıllarda gündemde olan bir konu. Özellikle bu tür jeolojik oluşumların korunması gerekiyor. Bu sadece görsellik anlamında değil. Sonuçta yer altı suyu beslenme kaynağı bir yer. Buradan yerin altına inen suyun Zeytinköy'den çıktığında temiz kalması gerekiyor. Yani bu ovada yapılan tarımın bile organik tarım niteliğini taşıması gerekiyor. Dolayısıyla bu tür alanların korunması, jeopark niteliği taşıması çok önemli."

İzmir'de oluşan düdenlere jeopark önerisi

Bölgede düdenlerin su çekildiği zaman kuruyacağına ve yer altı su seviyesinin düşeceğine dikkat çeken Sözbilir, burada küçük heyelanlar yaşanabileceğini, vatandaşların düdenlere yaklaşmaması gerektiğini de dile getirdi.

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