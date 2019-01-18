İzmir'de oluşan düdenlere jeopark önerisi

"Jeopark niteliği, Türkiye'de son yıllarda gündemde olan bir konu. Özellikle bu tür jeolojik oluşumların korunması gerekiyor. Bu sadece görsellik anlamında değil. Sonuçta yer altı suyu beslenme kaynağı bir yer. Buradan yerin altına inen suyun Zeytinköy'den çıktığında temiz kalması gerekiyor. Yani bu ovada yapılan tarımın bile organik tarım niteliğini taşıması gerekiyor. Dolayısıyla bu tür alanların korunması, jeopark niteliği taşıması çok önemli."