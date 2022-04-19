İzmir’de restoranda yemek yiyen aile kabusu yaşadı: Küçük Ece öldü!

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine geldikleri öğrenilen gurbetçi Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi.