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Haberler Yaşam İzmir’de restoranda yemek yiyen aile kabusu yaşadı: Küçük Ece öldü!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 19:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 19:40

İzmir’de restoranda yemek yiyen aile kabusu yaşadı: Küçük Ece öldü!

Korkunç olay İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yaşandı. Yedikleri yemeğin ardından gurbetçi Mercankaya ailesinin üç ferdi, döndükleri Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Ece Melisa Mercankaya (6) dört gün sonra kurtarılamadı. Kardeşi Ege (4) ve annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü açıklandı. İşte acı olayın detayları...

İzmir’de restoranda yemek yiyen aile kabusu yaşadı: Küçük Ece öldü!

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine geldikleri öğrenilen gurbetçi Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi.

İzmir’de restoranda yemek yiyen aile kabusu yaşadı: Küçük Ece öldü!

İZMİR'DE YEMEK YİYEN AİLE FENALAŞTI

Yemeğin ardından Mercankaya Ailesi, Didim'e döndü. İddiaya göre bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu bir anda rahatsızlandı.

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İzmir’de restoranda yemek yiyen aile kabusu yaşadı: Küçük Ece öldü!

TEŞHİS KONULAMADI

Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı.

İzmir’de restoranda yemek yiyen aile kabusu yaşadı: Küçük Ece öldü!

Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti.

İzmir’de restoranda yemek yiyen aile kabusu yaşadı: Küçük Ece öldü!

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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