Haberler
Yaşam
İzmir’de restoranda yemek yiyen aile kabusu yaşadı: Küçük Ece öldü!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 19:40
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
19:40
İzmir’de restoranda yemek yiyen aile kabusu yaşadı: Küçük Ece öldü!
Korkunç olay İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yaşandı. Yedikleri yemeğin ardından gurbetçi Mercankaya ailesinin üç ferdi, döndükleri Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Ece Melisa Mercankaya (6) dört gün sonra kurtarılamadı. Kardeşi Ege (4) ve annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü açıklandı. İşte acı olayın detayları...