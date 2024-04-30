İzmir’de skandal görüntü: Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar!

TEPKİLERİ BİR KAT DAHA ARTIRDI

Rober Hatemo'nun "Senden çok var" şarkısında dans eden ve çeşitli figürler sergileyen küçük kız daha sonra Mohamed Ramadan'ın 'Bum bum' şarkısında oynadı. Bacaklarını açarak yere oturan küçük kızın alkollü bir mekanda böylece rahatça dans etmesi ve anne babasının buna sessiz kalması tepkileri bir kat daha arttırdı.