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Haberler Yaşam İzmir’de skandal görüntü: Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:54

İzmir’de skandal görüntü: Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar!

İzmir'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun meyhanede dans ettirildiği anlar, sosyal medyada hızla yayıldı. Tepki çeken görüntülerde küçük kızın dans ettiği alkollü mekanın sahnesine peçetelerin atıldığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Konu ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de skandal görüntü: Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar!

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Eğlenhoca Mahallesi'nde bulunan bir meyhanede dans ettirilen 10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

İzmir’de skandal görüntü: Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar!

Alkollü mekanda dans ettirilen küçük kızın videosu büyük tepkilere yol açtı. Küçük kızın dansına alkışlarla destek veren müşteriler kağıt peçete atarak eğlenceye eşlik etti.

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İzmir’de skandal görüntü: Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar!

TEPKİLERİ BİR KAT DAHA ARTIRDI

Rober Hatemo'nun "Senden çok var" şarkısında dans eden ve çeşitli figürler sergileyen küçük kız daha sonra Mohamed Ramadan'ın 'Bum bum' şarkısında oynadı. Bacaklarını açarak yere oturan küçük kızın alkollü bir mekanda böylece rahatça dans etmesi ve anne babasının buna sessiz kalması tepkileri bir kat daha arttırdı.

İzmir’de skandal görüntü: Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar!

KAÇIRMAYIN BU YETENEĞİ

Görüntüyü paylaşan kişinin "dizi film yapımcılarına sesleniyorum. Kaçırmayın bu yeteneği derim. Baştan söyleyeyim menajeri ben olacağım" şeklinde yazması dikkat çekti.

İzmir’de skandal görüntü: Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar!

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar kabul eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konu ile ilgili soruşturma başlattı. Görüntüleri inceleyen jandarma ekiplerinin mekan sahipleri ve çocuğun anne ve babasıyla ilgili işlem yapabileceği öğrenildi.

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