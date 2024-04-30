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İzmir’de skandal görüntü: Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
11:54
İzmir’de skandal görüntü: Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar!
İzmir'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun meyhanede dans ettirildiği anlar, sosyal medyada hızla yayıldı. Tepki çeken görüntülerde küçük kızın dans ettiği alkollü mekanın sahnesine peçetelerin atıldığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Konu ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.