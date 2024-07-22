İzmir’de toprak kurudu! ’Yangın için küçük bir kıvılcım yetiyor’

'YANGIN İÇİN KÜÇÜK BİR KIVILCIM YETİYOR'



İzmir'e haziran ayında 0,4 milimetre yağmur yağdı, hiç yağmadı. Mayısta da yağış almadık. Aydın da mayısta en düşük yağışı aldı. Bu nedenle toprak nemlenemedi, sıcaklık da ortalamanın yaklaşık 4 derece üstünde olunca en küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde, her yer çıraya dönüyor" dedi.