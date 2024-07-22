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İzmir'de toprak kurudu! 'Yangın için küçük bir kıvılcım yetiyor'
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
10:42
İzmir'de toprak kurudu! 'Yangın için küçük bir kıvılcım yetiyor'
İzmir'de art arda yangınlar çıkıyor. Uzman isim İzmir'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzmir'in geçen sene daha sıcak olmasına rağmen bu sene daha fazla yangın görüldüğüne değinen uzman isim, neden olarak bu yılki yağmur oranlarının çok düşük olduğunu söyledi. Uzman isim, toprağın kuruduğunu söyleyerek en küçük kıvılcımın çıra gibi tutuştuğunu söyledi.