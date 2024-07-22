Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir'de toprak kurudu! 'Yangın için küçük bir kıvılcım yetiyor'
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:42

İzmir'de toprak kurudu! 'Yangın için küçük bir kıvılcım yetiyor'

İzmir'de art arda yangınlar çıkıyor. Uzman isim İzmir'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzmir'in geçen sene daha sıcak olmasına rağmen bu sene daha fazla yangın görüldüğüne değinen uzman isim, neden olarak bu yılki yağmur oranlarının çok düşük olduğunu söyledi. Uzman isim, toprağın kuruduğunu söyleyerek en küçük kıvılcımın çıra gibi tutuştuğunu söyledi.

DHA
İzmir’de toprak kurudu! ’Yangın için küçük bir kıvılcım yetiyor’

İzmir'de ormanlar art arda yangına teslim olurken uzman isim duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzmir’de toprak kurudu! ’Yangın için küçük bir kıvılcım yetiyor’

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in özellikle bu yıl az yağış aldığını belirterek, "Bu nedenle toprak nemlenemedi, sıcaklık da ortalamanın yaklaşık 4 derece üstünde olunca en küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde, her yer çıraya dönüyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de toprak kurudu! ’Yangın için küçük bir kıvılcım yetiyor’

İZMİR'DE TOPRAK KURUDU!

İzmir ve çevresinde haziran ayında başlayıp, temmuz ayında artan yangınlar, kentin birçok noktasında orman, maki ve tarım arazilerinin yok olmasına neden oluyor. Yağışların az olması ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle kuruyan toprak, en küçük kıvılcımda alevlere teslim oluyor.

İzmir’de toprak kurudu! ’Yangın için küçük bir kıvılcım yetiyor’

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Hemen hemen her gün Buca'dan Bergama'ya kadar her yer yanıyor. Bunun ana nedeni, İzmir'in haziran ayında Türkiye'de en az yağış alan il olması.

İzmir’de toprak kurudu! ’Yangın için küçük bir kıvılcım yetiyor’

'YANGIN İÇİN KÜÇÜK BİR KIVILCIM YETİYOR'

İzmir'e haziran ayında 0,4 milimetre yağmur yağdı, hiç yağmadı. Mayısta da yağış almadık. Aydın da mayısta en düşük yağışı aldı. Bu nedenle toprak nemlenemedi, sıcaklık da ortalamanın yaklaşık 4 derece üstünde olunca en küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde, her yer çıraya dönüyor" dedi.

SON DAKİKA