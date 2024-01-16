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Haberler Yaşam İzmir’de tsunami yaşanırsa ne olur? Uzman isimden deprem ve tsunami açıklaması!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 11:25

İzmir’de tsunami yaşanırsa ne olur? Uzman isimden deprem ve tsunami açıklaması!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İzmir Körfezi'ndeki tsunami riskini hesaplayan bilimsel çalışma başlatıldı. Bu önemli çalışmanın 'İzmir Körfezi'nde bir tsunami yaşanırsa ne olur?' sorusuna yanıt olacağını belirten Doç. Dr. Ökmen Sümer, deprem ve tsunami ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Yaptıkları çalışmalarda 190 kilometrelik sahil şeridinde 18 alanda, 17 koyda 3 bine yakın ölçüm istasyonunda sayısal veri elde ettiklerini vurguladı. İşte Sümer'in açıklamaları

DHA
İzmir’de tsunami yaşanırsa ne olur? Uzman isimden deprem ve tsunami açıklaması!

İzmir Körfezi'nde tsunami yaşanırsa ne olur? İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez'i tsunami riskini araştırmak için düğmeye bastı. 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından İzmir körfezindeki tüm kıyıların ve koyun geometrisi çıkartıldı. Bu kapsamda iç körfezdeki çalışmalara 1 yıl önce başlandı.

İzmir’de tsunami yaşanırsa ne olur? Uzman isimden deprem ve tsunami açıklaması!

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve DAUM Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir Körfezi'nde bir fayın kırılması halinde nasıl bir etki yaratılacağı konusunda bir proje yürüttüklerini belirtti. 2017'de Bodrum'da ardından 2020'deki depremden sonra meydana gelen tsunaminin Doğu Ege sahillerinde karşılaşılan en büyük tsunamilerden biri olduğunu belirten Doç. Dr. Sümer, "2020 depreminin fayı aynı alanda tekrar tsunami oluşturamaz.

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İzmir’de tsunami yaşanırsa ne olur? Uzman isimden deprem ve tsunami açıklaması!

Bu fay da Kuşadası Körfezi'ndeki en önemli tsunami kaynaklarından biriydi. Bu alandaki faylardan kaynaklı bir tsunaminin artık alanda yaşanmayacağını söyleyebilirim. Ancak Girit'in güneyindeki dalma-batma zonundaki faylar gibi dışardaki faylarda bir kırılma gerçekleşebilir. Bu da ayrı bir senaryodur" dedi.

DAUM İzmir Körfezi'ndeki tsunami riskini hesaplayan bilimsel çalışma | Video

İzmir’de tsunami yaşanırsa ne olur? Uzman isimden deprem ve tsunami açıklaması!

Tsunami gibi önemli bir konuda ciddi olarak çalışan Türkiye'de sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde bir grup olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Sümer, "2020'de Sisam depremi nedeniyle İzmir'in Kuşadası ve Sığacık körfezlerini etkileyen bir tsunami yaşadık. Bu tsunamiden sonra DEÜ olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle sahada incelemeler başlattık. Bu kazandığımız deneyim ve sonradan yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar DEÜ olarak Türkiye'deki tsunami konusunda uzmanlığı bulunan kurumlar arasına girmemize imkan sağladı" diye konuştu.

İzmir’de tsunami yaşanırsa ne olur? Uzman isimden deprem ve tsunami açıklaması!

KÖRFEZ İÇİNDEKİ FAYLAR KIRILIRSA
Yaptıkları çalışmalarda 190 kilometrelik sahil şeridinde 18 alanda, 17 koyda 3 bine yakın ölçüm istasyonunda sayısal veri elde ettiklerini vurgulayan Doç. Dr. Sümer, "Depremin oluşturduğu tsunaminin kıyıya olan etkilerini anlayabilme fırsatı bulduk. Daha sonra, 'İzmir Körfezi'nde bir tsunami yaşanırsa ne olur' diye bir proje başlattık. Bunun için körfezin içindeki fayların doğru bir şekilde ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu zamana kadar İzmir'in iç ve dış körfezinin tsunami riskiyle ilgili literatürde tek bir çalışma var. O da körfezin dışındaki fayların farklı kırılma senaryolarında tsunaminin körfez içindeki dalga/su yüksekliği ile ilgili bilgiler içeren bir bilimsel çalışma. Körfez içindeki faylar kırılırsa iç ve dış körfeze etkileri nasıl yansır bilinmiyordu" dedi.

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