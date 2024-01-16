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İzmir’de tsunami yaşanırsa ne olur? Uzman isimden deprem ve tsunami açıklaması!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
11:25
İzmir’de tsunami yaşanırsa ne olur? Uzman isimden deprem ve tsunami açıklaması!
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İzmir Körfezi'ndeki tsunami riskini hesaplayan bilimsel çalışma başlatıldı. Bu önemli çalışmanın 'İzmir Körfezi'nde bir tsunami yaşanırsa ne olur?' sorusuna yanıt olacağını belirten Doç. Dr. Ökmen Sümer, deprem ve tsunami ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Yaptıkları çalışmalarda 190 kilometrelik sahil şeridinde 18 alanda, 17 koyda 3 bine yakın ölçüm istasyonunda sayısal veri elde ettiklerini vurguladı. İşte Sümer'in açıklamaları