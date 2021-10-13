HaberlerYaşamİzmir’de yeğenini ezen hala gündem olmuştu: Eymen Kara'nın yeni görüntüleri çıktı!
Giriş Tarihi: 13.10.2021 17:21Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 17:33
İzmir’de yeğenini ezen hala gündem olmuştu: Eymen Kara'nın yeni görüntüleri çıktı!
Türkiye'nin konuştuğu olay geçen yıl İzmir'de yaşandı. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın kullandığı aracın altında kaldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz yavrunun halası ile olan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler bir kez daha yürekleri yaktı. İşte acı olayın detayları...