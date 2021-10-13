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Haberler Yaşam İzmir’de yeğenini ezen hala gündem olmuştu: Eymen Kara'nın yeni görüntüleri çıktı!
Giriş Tarihi: 13.10.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 17:33

İzmir’de yeğenini ezen hala gündem olmuştu: Eymen Kara'nın yeni görüntüleri çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu olay geçen yıl İzmir'de yaşandı. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın kullandığı aracın altında kaldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz yavrunun halası ile olan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler bir kez daha yürekleri yaktı. İşte acı olayın detayları...

İzmir’de yeğenini ezen hala gündem olmuştu: Eymen’in yeni görüntüleri çıktı!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay 1 Ağuztos 2020'de İzmir'de yaşandı. İddiaya göre, halası Zerrin Kara ile yaşayan Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Genç kadın ise para almak için rezidansa gitti.

İzmir’de yeğenini ezen hala gündem olmuştu: Eymen’in yeni görüntüleri çıktı!

SON DAKİKA: EYMEN'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Eymen Kara, halasının kullandığı cipten inerken elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen hala ise gaza bastı. Küçük Eymen aracın altında kalarak can verdi.

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İzmir’de yeğenini ezen hala gündem olmuştu: Eymen’in yeni görüntüleri çıktı!

Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

İzmir’de yeğenini ezen hala gündem olmuştu: Eymen’in yeni görüntüleri çıktı!

HALA ZERRİN KARA KUCAĞINDA TAŞIDI

Görüntülerde, Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden halanın, panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı yer aldı.

Yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

İzmir’de yeğenini ezen hala gündem olmuştu: Eymen’in yeni görüntüleri çıktı!

Halanın, görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerde yer aldı.

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