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İzmir'deki 15 bin kişilik caminin inşaatı neredeyse bitti

İzmir'deki 15 bin kişilik caminin inşaatı neredeyse bitti

Konak ilçesinde Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından yaptırılan ve inşaatı süren Nevvar Salih İşgören Ulu Camisi için bugüne kadar 60 bin metreküp beton, 10 bin ton da demir kullanıldı. Tamamlandığında 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin, 90 metre yüksekliğinde 4 minaresi olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, caminin kaba inşaatının temmuz ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.