Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
10:16
İzmir’deki baba katliamında korkunç son dakika gelişmeleri: Ceylin ağzında emzikle öldü! Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Türkiye dün İzmir'den gelen acı haberle sarsıldı. Evi terk edip boşanma davası açan eşini barışmaya ikna edemeyen Vesim Şimşek, 4 kızını zeytin bahçesine götürüp kurşuna dizdi. Çoçuklardan 3'ü hayatını kaybetti. Cani baba en son silahın namlusunu kendisine çevirip intihara yeltendi. Vahşetle ilgili yeni ortaya çıkan detaylar ise tüyler ürpertti…