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Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:16

İzmir’deki baba katliamında korkunç son dakika gelişmeleri: Ceylin ağzında emzikle öldü! Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Türkiye dün İzmir'den gelen acı haberle sarsıldı. Evi terk edip boşanma davası açan eşini barışmaya ikna edemeyen Vesim Şimşek, 4 kızını zeytin bahçesine götürüp kurşuna dizdi. Çoçuklardan 3'ü hayatını kaybetti. Cani baba en son silahın namlusunu kendisine çevirip intihara yeltendi. Vahşetle ilgili yeni ortaya çıkan detaylar ise tüyler ürpertti…

Ceyhan TORLAK
İzmir’deki baba katliamında korkunç son dakika gelişmeleri: Ceylin ağzında emzikle öldü! Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Türkiye'nin kanını donduran vahşet dün İzmir Altındağ'da meydana geldi. Vesim Şimşek, 2.5 ay önce boşanma davası açtıktan sonra evi terk eden eşi Naciye Şimşek'i barışmaya ikna edemedi. Bunun üzerine bunalıma giren Vesim Şimşek, kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira (14) ve Hiranur Şimşek'e (11) pikniğe gideceklerini söyleyip kendisine ait zeytinliğe getirdi.

İzmir’deki baba katliamında korkunç son dakika gelişmeleri: Ceylin ağzında emzikle öldü! Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

4 ÇOCUĞUNA ATEŞ EDİP İNTİHARA YELTENDİ
Burada cinnet getiren Vesim Şimşek, yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

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İzmir’deki baba katliamında korkunç son dakika gelişmeleri: Ceylin ağzında emzikle öldü! Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu katliam! Baba Vesim Şimşek 3 çocuğunu neden katletti? | Video

İzmir’deki baba katliamında korkunç son dakika gelişmeleri: Ceylin ağzında emzikle öldü! Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesim ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İzmir’deki baba katliamında korkunç son dakika gelişmeleri: Ceylin ağzında emzikle öldü! Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDA
Olay anında 2 yaşındaki Ceylin'in ağzında emzikle ölü bulunduğu belirtildi. Şimşek ailesinin yakınları ve vatandaşlar, cesetleri yaklaşık 2 kilometre boyunca engebeli olduğu için olay yerine giremeyen cenaze aracına elleriyle taşıdı. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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