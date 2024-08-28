İzmir’deki baba katliamında yeni detaylar: Ağzında emzikle öldü! Fotoğrafın hikayesi kahretti!

Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesim ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.