Giriş Tarihi: 28.08.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
13:11
İzmir’deki baba katliamında yeni detaylar: Ağzında emzikle öldü! Fotoğrafın hikayesi kahretti!
Türkiye dün İzmir'den gelen acı haberle sarsıldı... Evi terk edip boşanma davası açan eşini barışmaya ikna edemeyen Vesim Şimşek, 4 kızını zeytin bahçesine götürüp kurşuna dizdi. Çoçuklardan 3'ü hayatını kaybetti. Cani baba en son silahın namlusunu kendisine çevirip intihara yeltendi. Vahşetle ilgili yeni ortaya çıkan detaylar ise tüyler ürpertti…