İzmir’deki elektrik faciasında gözler bilirkişi raporunda: Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti!

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada ise yetkili kurumlar tarafından yürütülen olay yeri incelemeleri tamamlandığı belirtilerek, "Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir.