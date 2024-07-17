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İzmir’deki elektrik faciasında gözler bilirkişi raporunda: Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
12:33
İzmir’deki elektrik faciasında gözler bilirkişi raporunda: Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti!
İzmir'de tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapıldı. İki arkadaş olay yerinde can verirken Türkiye'nin konuştuğu faciayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan ön raporda, olayda İZSU ile GDZ Elektrik firmasının ihmallerine rastlandı. Savcılık soruşturması kapsamında bilirkişi heyeti de tamamlandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu faciada yeni detaylar...