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Haberler Yaşam İzmir’deki patlamada 5 kişi ölmüştü: Acılı aileler sevdiklerinin son anlarını anlattı!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 13:25

İzmir’deki patlamada 5 kişi ölmüştü: Acılı aileler sevdiklerinin son anlarını anlattı!

İzmir Torbalı'da dün tüp faciası yaşandı. Korkunç patlamada 5 kişi hayata gözlerini kapadı. Adli tıp kurumunda bekleyen acılı aileler ise gözyaşlarını tutamadı. Patlamanın şokunu atlatamayan aileler, sevdiklerinin son anlarını şu sözlerle anlattı…

DHA
İzmir’deki patlamada 5 kişi ölmüştü: Acılı aileler sevdiklerinin son anlarını anlattı!

İzmir Torbalı'da dün korkunç bir olay meydana geldi. Barış Manço Caddesi'ndeki şırdancıda yaşanan patlama sonucu 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürdüğü bildirildi.

İzmir’deki patlamada 5 kişi ölmüştü: Acılı aileler sevdiklerinin son anlarını anlattı!

"2 ÇOCUK ANNESİYDİ AYAKKABI ALMAYA GİTMİŞTİ"
Faciada eşi Ruken Çağur'u kaybeden Orhan Çağur, "Eşim, ev hanımı iki çocuk annesiydi. Market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz.

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İzmir’deki patlamada 5 kişi ölmüştü: Acılı aileler sevdiklerinin son anlarını anlattı!

Olayı duyunca durumunu öğrenebilmek için birçok hastaneye gittik. Ancak acı haberi aldık. Cenazemizi Mardin'de toprağa vereceğiz" diye konuştu.

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İzmir’deki patlamada 5 kişi ölmüştü: Acılı aileler sevdiklerinin son anlarını anlattı!

EŞİ VE BALDIZI ÖLDÜ…
Adli tıp morgu önünde yakınlarının otopsi işleminin bitmesini bekleyen Deniz Sarılmaz, ise patlamada eşi Birgül Sarılmaz ile baldızı Evin Aslan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi.

İzmir’deki patlamada 5 kişi ölmüştü: Acılı aileler sevdiklerinin son anlarını anlattı!

Eşinin ve baldızının Torbalı Subaşı'da toprağa verileceğini ifade eden Deniz Sarılmaz, "Önce kuzenlerin evine kahvaltıya, oradan da pazara alışverişe gitmişler. Olay yerine 3-4 kilometre mesafede oturuyoruz. Sonra da bu olayın olduğunu öğrendik" dedi.

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