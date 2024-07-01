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İzmir’deki patlamada 5 kişi ölmüştü: Acılı aileler sevdiklerinin son anlarını anlattı!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
13:25
İzmir’deki patlamada 5 kişi ölmüştü: Acılı aileler sevdiklerinin son anlarını anlattı!
İzmir Torbalı'da dün tüp faciası yaşandı. Korkunç patlamada 5 kişi hayata gözlerini kapadı. Adli tıp kurumunda bekleyen acılı aileler ise gözyaşlarını tutamadı. Patlamanın şokunu atlatamayan aileler, sevdiklerinin son anlarını şu sözlerle anlattı…