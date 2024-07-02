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İzmir’deki patlamada eşini kaybeden adam milyonları ağlattı: Adını Masal koyacaktık…
Giriş Tarihi: 02.07.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
16:25
İzmir’deki patlamada eşini kaybeden adam milyonları ağlattı: Adını Masal koyacaktık…
İzmir'de sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü 63 kişinin yaralandığı olayda yaşamını yitiren 31 yaşındaki Ruken Çağur'un eşi Orhan Çağur SABAH'a konuştu. Acılı eş, "2 çocuğumuz vardı. Eşim üçüncü çocuğumuza hamileydi. 4 ay sonra kucağımıza alacaktık. Kızımız olacaktı. İsmine de karar vermiştik. Masal koyacaktık. Ancak kısmet olmadı. Çok üzgünüm" dedi.