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Haberler Yaşam İzmir’deki patlamada eşini kaybeden adam milyonları ağlattı: Adını Masal koyacaktık…
Giriş Tarihi: 02.07.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 16:25

İzmir’deki patlamada eşini kaybeden adam milyonları ağlattı: Adını Masal koyacaktık…

İzmir'de sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü 63 kişinin yaralandığı olayda yaşamını yitiren 31 yaşındaki Ruken Çağur'un eşi Orhan Çağur SABAH'a konuştu. Acılı eş, "2 çocuğumuz vardı. Eşim üçüncü çocuğumuza hamileydi. 4 ay sonra kucağımıza alacaktık. Kızımız olacaktı. İsmine de karar vermiştik. Masal koyacaktık. Ancak kısmet olmadı. Çok üzgünüm" dedi.

Ceyhan TORLAK
İzmir’deki patlamada eşini kaybeden adam milyonları ağlattı: Adını Masal koyacaktık…

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki 'Şırdan Dünyası' isimli restoranda 30 Haziran'da sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alındı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’deki patlamada eşini kaybeden adam milyonları ağlattı: Adını Masal koyacaktık…

ACI DETAYI SABAH ORTAYA ÇIKARDI
Patlamada hayatını kaybeden 5 kişiden bir olan Ruken Çağur (31) ile ilgili acı detayı SABAH ortaya çıkarmıştı. 2 çocuk annesi genç kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ruken Çağur bugün memleketi Mardin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 2 çocuk annesi Çağur'un cenazesi, Mardin'in Derik ilçesine getirildi.

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İzmir’deki patlamada eşini kaybeden adam milyonları ağlattı: Adını Masal koyacaktık…

Cevizpınar Mahallesi'nde Hacı Bedia Ayaydın Camisi'ne getirilen cenaze, burada kılınan namazın ardından Hıdra Aile Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, Çağur'un eşi Orhan Çağur, babası Orhan Savucu ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Savucu, İzmir'deki tüp patlamasında kızı ve 2 yeğenini kaybettiğini belirterek, "Sorumlu olanlardan davacıyız. Kızımın hayalleri vardı. Bu işin peşini bırakmayacağım. Acımız çok büyük." dedi. Çağur'un dayısı Ali Yalçın da yeğeninin alışverişe gittiği sırada tüp patlaması sonucu vefat ettiğini kaydederek, olayın aydınlatılmasını ve suçlu bulunanların ceza almasını istediklerini aktardı.

İzmir’deki patlamada eşini kaybeden adam milyonları ağlattı: Adını Masal koyacaktık…

ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU
31 yaşındaki Ruken Çağur'un eşi Orhan Çağur SABAH'a konuştu. Acılı eş Orhan Çağur, "2 çocuğumuz vardı. Eşim üçüncü çocuğumuza hamileydi. 4 ay sonra üçüncü çocuğumuzu kucağımıza alacaktık. Kızımız olacaktı. İsmine de karar vermiştik. Masal koyacaktık. Ancak kısmet olmadı. Çok üzgünüm" dedi.

İzmir’deki patlamada eşini kaybeden adam milyonları ağlattı: Adını Masal koyacaktık…

TÜP İLE OCAK ARASINDAKİ BAĞLANTIDA KAÇAK VARDI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Torbalı'daki patlamayla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Patlamanın nedeninin ilk incelemelere göre, büyük endüstriyel LPG tüpü ile yer ocağı arasındaki bağlantıda meydana gelen kaçak ve bu nedenle meydana gelen gaz birikiminin olduğu düşünülmektedir. Gaz kaçak alarm cihazının bulunmaması ve yeterli/uygun havalandırma sisteminin mevcut olmaması nedeniyle gaz birikimi fark edilememiştir. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebep ile oluşan kıvılcımın patlamaya yol açtığı görülmektedir. Bilinçsiz kurulan tesisatlar, bakımsızlık ve denetimsizlik bu patlamaların devamının geleceğini, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu düşündürmektedir" denildi.

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