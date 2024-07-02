İzmir’deki patlamada eşini kaybeden adam milyonları ağlattı: Adını Masal koyacaktık…

TÜP İLE OCAK ARASINDAKİ BAĞLANTIDA KAÇAK VARDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Torbalı'daki patlamayla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Patlamanın nedeninin ilk incelemelere göre, büyük endüstriyel LPG tüpü ile yer ocağı arasındaki bağlantıda meydana gelen kaçak ve bu nedenle meydana gelen gaz birikiminin olduğu düşünülmektedir. Gaz kaçak alarm cihazının bulunmaması ve yeterli/uygun havalandırma sisteminin mevcut olmaması nedeniyle gaz birikimi fark edilememiştir. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebep ile oluşan kıvılcımın patlamaya yol açtığı görülmektedir. Bilinçsiz kurulan tesisatlar, bakımsızlık ve denetimsizlik bu patlamaların devamının geleceğini, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu düşündürmektedir" denildi.