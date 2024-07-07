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İzmir'deki patlamada yürek burkan detay: 24 yaşındaki Dilek aynı dehşeti daha önce de yaşamış!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
15:07
İzmir'deki patlamada yürek burkan detay: 24 yaşındaki Dilek aynı dehşeti daha önce de yaşamış!
İzmir Torbalı'da 5 kişinin hayatını kaybettiği 63 kişinin yaralandığı patlamada yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın, daha önce de çalıştığı iş yerinde küçük çaplı bir patlamadan yara almadan kurtulduğu, korkması nedeniyle bu işten ayrıldığı belirtildi.