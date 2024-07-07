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Haberler Yaşam İzmir'deki patlamada yürek burkan detay: 24 yaşındaki Dilek aynı dehşeti daha önce de yaşamış!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 15:07

İzmir'deki patlamada yürek burkan detay: 24 yaşındaki Dilek aynı dehşeti daha önce de yaşamış!

İzmir Torbalı'da 5 kişinin hayatını kaybettiği 63 kişinin yaralandığı patlamada yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın, daha önce de çalıştığı iş yerinde küçük çaplı bir patlamadan yara almadan kurtulduğu, korkması nedeniyle bu işten ayrıldığı belirtildi.

AA
İzmir’deki patlamada yürek burkan detay: 24 yaşındaki Dilek aynı dehşeti daha önce de yaşamış!

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada yaşanan patlamada ölenlerden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın, daha önce de çalıştığı iş yerinde küçük çaplı bir patlamadan yara almadan kurtulduğu, korkması nedeniyle bu işten ayrıldığı belirtildi.

İzmir’deki patlamada yürek burkan detay: 24 yaşındaki Dilek aynı dehşeti daha önce de yaşamış!

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Torbalı ilçesinde 30 Haziran'da meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavileri süren vatandaşlarla hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

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İzmir’deki patlamada yürek burkan detay: 24 yaşındaki Dilek aynı dehşeti daha önce de yaşamış!

Patlamada hayatını kaybedenlerden Dilek Bağ'ın annesi Adalet Bağ ile bir araya gelen Çankırı, başsağlığı dileklerini iletti.

İzmir’deki patlamada yürek burkan detay: 24 yaşındaki Dilek aynı dehşeti daha önce de yaşamış!

Adalet Bağ, ilçede bakkal dükkanı işlettiklerini, kızının olay günü kahvaltılık almak için iş yerinden çıkarak patlamanın yaşandığı binaya gittiğini belirtti.

Kızının daha önce de Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir kozmetik mağazasında çalıştığını aktaran Bağ, şunları kaydetti:

İzmir’deki patlamada yürek burkan detay: 24 yaşındaki Dilek aynı dehşeti daha önce de yaşamış!

"ÖLÜM ONUN PEŞİNİ BIRAKMADI"

"Ancak orada kozmetik ürünlerdeki kimyasal malzemelerden kaynaklı küçük çaplı patlama yaşanmıştı. Yavrum da yaşadığı korkudan dolayı orada çalışmak istemediğini, kendi marketimizde çalışmak istediğini söylemişti. Biz de kabul ettik ama ölüm onun peşini bırakmadı."

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