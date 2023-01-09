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İzmir'deki vahşette korkunç detaylar: Ses kayıtlarını dinledim çok bağırıyordu!
Giriş Tarihi: 09.01.2023 17:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
17:02
İzmir'deki vahşette korkunç detaylar: Ses kayıtlarını dinledim çok bağırıyordu!
Vahşetin adresi bu kez İzmir'di. 3 çocuk annesi Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı geri dönüşüm işiyle uğraşan Mehmet Atabay'ın evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Bu duruma öfkelenen Atabay ise Vural'ı katletti. Talihsiz kadının kızının feryatları ise yürekleri dağladı.