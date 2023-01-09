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Haberler Yaşam İzmir'deki vahşette korkunç detaylar: Ses kayıtlarını dinledim çok bağırıyordu!
Giriş Tarihi: 09.01.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 17:02

İzmir'deki vahşette korkunç detaylar: Ses kayıtlarını dinledim çok bağırıyordu!

Vahşetin adresi bu kez İzmir'di. 3 çocuk annesi Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı geri dönüşüm işiyle uğraşan Mehmet Atabay'ın evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Bu duruma öfkelenen Atabay ise Vural'ı katletti. Talihsiz kadının kızının feryatları ise yürekleri dağladı.

İzmir’deki vahşette korkunç detaylar: Ses kayıtlarını dinledim çok bağırıyordu!

Kan donduran olay, 7 Ocak günü saat 12.30 sıralarında İzmir Karabağlar'da meydana geldi. 6 ay öncesine kadar bir otelde kat hizmetleri görevlisi olarak çalışan 3 çocuk annesi Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı geri dönüşüm işiyle uğraşan Mehmet Atabay'dan evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi.

İzmir’deki vahşette korkunç detaylar: Ses kayıtlarını dinledim çok bağırıyordu!

Atabay, konuşmak için Vural'ın evine geldi. Burada Vural ile Atabay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atabay, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında 2 el ateş ederek Vural'ı vurdu.

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İzmir’deki vahşette korkunç detaylar: Ses kayıtlarını dinledim çok bağırıyordu!

O anda evde bulunan Vural'ın kızı ve oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vural'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İzmir’deki vahşette korkunç detaylar: Ses kayıtlarını dinledim çok bağırıyordu!

Polis olayın ardından kaçan Mehmet Atabay'ı, Karşıyaka'daki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Atabay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’deki vahşette korkunç detaylar: Ses kayıtlarını dinledim çok bağırıyordu!

'ANNEN KEFENİNİ HAZIRLASIN'

Necmiye Vural'ın, Mehmet Atabay tarafından bir süredir tehdit edildiği ve bu nedenle telefon numarasını değiştirdiği, ancak Atabay'ın bu defa da Vural'ın kızı Z.İ.'ye (16) telefon açıp "Annen kefenini hazırlasın" dediği ileri sürüldü.

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