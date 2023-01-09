İzmir’deki vahşette korkunç detaylar: Ses kayıtlarını dinledim çok bağırıyordu!

'ANNEN KEFENİNİ HAZIRLASIN'

Necmiye Vural'ın, Mehmet Atabay tarafından bir süredir tehdit edildiği ve bu nedenle telefon numarasını değiştirdiği, ancak Atabay'ın bu defa da Vural'ın kızı Z.İ.'ye (16) telefon açıp "Annen kefenini hazırlasın" dediği ileri sürüldü.