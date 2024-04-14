Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir’deki yasak aşk cinayetinde çarpıcı detaylar: Kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş!
Giriş Tarihi: 14.04.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 11:22

İzmir’deki yasak aşk cinayetinde çarpıcı detaylar: Kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş!

Kan donduran olay 4 gün önce İzmir'de yaşanmıştı. Kamyonetinde, eşi Anıl Akgül'ün (42) sevgilisi Rojhat Kızılban'ın (35) tuttuğu tetikçi Gültekin Uslu (45) tarafından öldürülen Mehmet Akgül'ün (49), 20 gün önce boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Kızılban ve Uslu'nun ardından Anıl Akgül de tutuklandı. Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül (53), "Mehmet, aldatıldığını öğrenince anlaşmalı boşanma kararı aldığını bize söyledi. Kadın, dostuyla ev tutmuş. Köpek bile almışlar. 2018 yılından beri bu kişiyle berabermiş. Bu kişiler, kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş. En ağır cezayı alsınlar" ifadelerini kullandı...

Ceyhan TORLAK
İzmir’deki yasak aşk cinayetinde çarpıcı detaylar: Kardeşimin parasıyla 500 bin TL’ye tetikçi tutmuş!

Tüyler ürperten vahşet 10 Nisan'da, Bayraklı ilçesinde yaşandı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında, bayram namazı için camiye giden kişi, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü, kamyonetinin direksiyonu başında, kanlar içinde ve hareketsiz halde görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İzmir’deki yasak aşk cinayetinde çarpıcı detaylar: Kardeşimin parasıyla 500 bin TL’ye tetikçi tutmuş!

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Mehmet Akgül, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akgül'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, 12 Nisan'da öğle vakti İzmir'de toprağa verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’deki yasak aşk cinayetinde çarpıcı detaylar: Kardeşimin parasıyla 500 bin TL’ye tetikçi tutmuş!

EŞİYLE BİRLİKTE 3 GÖZALTI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri de dedektiflere destek verdi. Polis ekipleri, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Ancak kamyonetinin park halinde olduğu yeri gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı.

İzmir’deki yasak aşk cinayetinde çarpıcı detaylar: Kardeşimin parasıyla 500 bin TL’ye tetikçi tutmuş!

Ekipler, geniş alanda kamera çalışması yaptı. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntüleri tek tek izlendi. İlk olarak Mehmet Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşılıp 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’deki yasak aşk cinayetinde çarpıcı detaylar: Kardeşimin parasıyla 500 bin TL’ye tetikçi tutmuş!

Polis, konuyla ilgili Mehmet Akgül'ün eşi Anıl Akgül'ün bilgisine başvurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen Anıl Akgül de gözaltına alındı. Anıl Akgül'ün, eşinin ayakkabı dükkanında çalıştığı ve çiftin çocuklarının da 15 yaşında olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA