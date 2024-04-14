Haberler
Yaşam
İzmir’deki yasak aşk cinayetinde çarpıcı detaylar: Kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş!
Giriş Tarihi: 14.04.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
11:22
İzmir’deki yasak aşk cinayetinde çarpıcı detaylar: Kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş!
Kan donduran olay 4 gün önce İzmir'de yaşanmıştı. Kamyonetinde, eşi Anıl Akgül'ün (42) sevgilisi Rojhat Kızılban'ın (35) tuttuğu tetikçi Gültekin Uslu (45) tarafından öldürülen Mehmet Akgül'ün (49), 20 gün önce boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Kızılban ve Uslu'nun ardından Anıl Akgül de tutuklandı. Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül (53), "Mehmet, aldatıldığını öğrenince anlaşmalı boşanma kararı aldığını bize söyledi. Kadın, dostuyla ev tutmuş. Köpek bile almışlar. 2018 yılından beri bu kişiyle berabermiş. Bu kişiler, kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş. En ağır cezayı alsınlar" ifadelerini kullandı...