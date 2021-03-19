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Haberler Yaşam İzmir’e İran’dan getirdi! Tanesi 7 lira!

’e ’dan getirdi! Tanesi 7 !

'de oturan Osman Beklen, kolay yoldan para kazanmak için araştırma yaptı. Torbalı ilçesindeki çiftliğinde tavuğu yetiştirmeye başladı. Ürettiği yumurtaların tanesi ise 7 TL'den paskalya yumurtası olarak satmaya başladı. Hristiyanların, yumurtaları Paskalya Bayramı'nda rengarenk boyayıp, dilek tutarak tokuşturduklarını hatırlatan Beklen, "Bunun için daha çok diğer yumurtalara göre daha sivri ve kabuğu sert olan İran tavuğu yumurtası tercih ediliyor. Bu yumurta yere atıldığında bile kolay kolay kırılmaz" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları

Giriş Tarihi: 19.03.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 13:12
İzmir’e İran’dan getirdi! Tanesi 7 lira!

Torbalı'da yaşayan Osman Beklen, çiftliğinde tavuğu yetiştiriyor. Beklen, İran tavuğundan elde ettiği yumurtaları, Hristiyan dünyasının Nisan ayında kutlayacağı Paskalya Bayramı öncesi başta Hatay ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İzmir’e İran’dan getirdi! Tanesi 7 lira!

Tanesini 7 liradan sattığı yumurtaya en fazla Hatay'dan talep geldiğini anlatan Osman Beklen, "Paskalya'da bu yumurtalar boyanarak, dilek tutuluyor.

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İzmir’e İran’dan getirdi! Tanesi 7 lira!

Yumurtaları tokuşturarak, istedikleri her şeyi diliyorlar" dedi. Beklen, Paskalya Bayramı'nda en çok İran tavuğu yumurtasının tercih edildiğini ifade ederek, bunun nedenini şöyle anlattı:

İzmir’e İran’dan getirdi! Tanesi 7 lira!

"İran tavuğu yumurtası, diğer tavuk yumurtalarına göre daha sivri oluyor. Benekli bir deseni vardır ve kabuğu çok serttir. Yere atıldığında bile kolay kolay kırılmaz. Tanesini yedi lirada satıyoruz. Şu an çok yoğun talep var. Biz de yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu yumurtaları gıda olarak tüketenler de var. İran tavuğu yumurtası oldukça lezzetli."

İzmir’e İran’dan getirdi! Tanesi 7 lira!

'YUMURTLAMA DÖNEMİ ÜÇ, DÖRT AY SÜRÜYOR"

Osman Beklen İran tavuğu hakkında da şu bilgileri verdi: "İran tavukları yılda 80-100 yumurta yapar. 200 metre ayağına basmadan uçma kabiliyeti vardır. Eti de oldukça lezzetlidir. Yavruları doğduğu gibi yürümeye başlar. Doğal ortamda buğday, bayat ekmek, yeşillik ve böceklerle besleniyorlar. Özellikle böcekleri çok seviyorlar. Gelen tehlikeleri haber verdiği bilinir. Çok bağıran ve gürültülü bir hayvan türü. Dört, beş farklı renkte İran tavuğu bulunuyor. Biz de ise şu an beyaz ve siyah İran tavuğu var. Mart aylarında yumurtlamaya başlıyorlar. Üç, dört ay kadar yumurtlama dönemi sürüyor."

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