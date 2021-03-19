İzmir’e İran’dan getirdi! Tanesi 7 lira!

'YUMURTLAMA DÖNEMİ ÜÇ, DÖRT AY SÜRÜYOR"

Osman Beklen İran tavuğu hakkında da şu bilgileri verdi: "İran tavukları yılda 80-100 yumurta yapar. 200 metre ayağına basmadan uçma kabiliyeti vardır. Eti de oldukça lezzetlidir. Yavruları doğduğu gibi yürümeye başlar. Doğal ortamda buğday, bayat ekmek, yeşillik ve böceklerle besleniyorlar. Özellikle böcekleri çok seviyorlar. Gelen tehlikeleri haber verdiği bilinir. Çok bağıran ve gürültülü bir hayvan türü. Dört, beş farklı renkte İran tavuğu bulunuyor. Biz de ise şu an beyaz ve siyah İran tavuğu var. Mart aylarında yumurtlamaya başlıyorlar. Üç, dört ay kadar yumurtlama dönemi sürüyor."