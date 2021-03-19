İzmir’e İran’dan getirdi! Tanesi 7 lira!

İzmir'de oturan Osman Beklen, kolay yoldan para kazanmak için araştırma yaptı. Torbalı ilçesindeki çiftliğinde İran tavuğu yetiştirmeye başladı. Ürettiği yumurtaların tanesi ise 7 TL'den paskalya yumurtası olarak satmaya başladı. Hristiyanların, yumurtaları Paskalya Bayramı'nda rengarenk boyayıp, dilek tutarak tokuşturduklarını hatırlatan Beklen, "Bunun için daha çok diğer yumurtalara göre daha sivri ve kabuğu sert olan İran tavuğu yumurtası tercih ediliyor. Bu yumurta yere atıldığında bile kolay kolay kırılmaz" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları