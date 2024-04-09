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Haberler Yaşam İzmir’e kız meselesi cinayeti: Ege Hepbalıkçılar’ı 6 yerinden bıçakladı!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 08:58

İzmir’e kız meselesi cinayeti: Ege Hepbalıkçılar’ı 6 yerinden bıçakladı!

Kan donduran olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. Sosyal medyada, 'kız meselesi' yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından genç iki grubun bir parkta meydana gelen kavgasında, 6 yerinden bıçaklanan 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar kurtarılamadı. 6 şüpheli tutuklandı.

AJANSLAR
İzmir’e kız meselesi cinayeti: Ege Hepbalıkçılar’ı 6 yerinden bıçakladı!

Tüyler ürperten olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesi Hürriyet Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

İzmir’e kız meselesi cinayeti: Ege Hepbalıkçılar’ı 6 yerinden bıçakladı!

Parkta buluşan iki genç grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle, gençlerden K.Ç., Ege Hepbalıkçılar'ı (16) 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yollandı.

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İzmir’e kız meselesi cinayeti: Ege Hepbalıkçılar’ı 6 yerinden bıçakladı!

Durumu ağır olan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’e kız meselesi cinayeti: Ege Hepbalıkçılar’ı 6 yerinden bıçakladı!

6 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. ise serbest bırakıldı.

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