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İzmir’e kız meselesi cinayeti: Ege Hepbalıkçılar’ı 6 yerinden bıçakladı!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
08:58
İzmir’e kız meselesi cinayeti: Ege Hepbalıkçılar’ı 6 yerinden bıçakladı!
Kan donduran olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. Sosyal medyada, 'kız meselesi' yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından genç iki grubun bir parkta meydana gelen kavgasında, 6 yerinden bıçaklanan 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar kurtarılamadı. 6 şüpheli tutuklandı.